Devoción y cultura Santuario de la Purísima Concepción de Cotoca

En el departamento de Santa Cruz a 17 kilómetros al sudoeste de la capital cruceña se encuentra ubicado el municipio de Cotoca, conocida por su riqueza turística, su comida típica, artesanías y cerámica.

En 1799 se realizó la construcción de una capilla donde apareció la imagen de la Virgen de Cotoca y fue bendecida en 15 de diciembre y en los primeros años de la república se terminó lo que ahora es el templo, su fiesta patronal se celebra el 8 de diciembre, Día de la inmaculada concepción, cerrando sus actividades con la Octava o Recova en 15 de diciembre.

Actualmente el Santuario de Nuestra Señora de Cotoca se realiza trabajos de mantenimiento y pintado de la fachada y la torre para evitar el deterioro, así recibir a los miles de devotos y peregrinos que llegan de distintas partes del país y del extranjero, para pedir y agradecer por los favores recibidos.

La devoción alrededor de la Virgen de Cotaca además genera diversos emprendimientos como la venta de artesanías y la revalorización de la gastronomía típica.

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La Virgen de Cotoca es considerada la patrona del oriente boliviano y su santuario se encuentra en el departamento de Santa Cruz. Su historia data del siglo XVIII, cuando la tradición popular relata que su imagen apareció milagrosamente en el tronco de un árbol a unos fugitivos inocentes, convirtiéndose en el símbolo máximo de fe y devoción de la región, según los antecedentes de la tradición.