Seis rincones de la casa que se pueden ordenar en menos de diez minutos

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Redacción Central
Publicado el 17/09/2026 a las 8h41
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La acumulación de objetos en los espacios de uso diario suele transformar la limpieza del hogar en una tarea extensa. Revisiones breves y frecuentes en la mesada, el baño o la entrada evitan que el desorden se acumule y termine por requerir una jornada completa.

La acumulación de objetos en zonas de uso diario suele convertir el orden del hogar en una tarea prolongada. Sin embargo, seis espacios de la casa pueden despejarse en menos de diez minutos si se retira lo que sobra y se define dónde guardar cada cosa.

La idea es evitar esperar una tarde libre para reorganizar.

1- Despejar la mesada de la cocina

Las mesadas suelen reunir objetos que llegaron allí de forma transitoria y nunca volvieron a su lugar: correspondencia, bolsas, recibos, cargadores o compras pendientes de guardar. El primer paso consiste en retirar todo lo que no se use para preparar alimentos.

2- Vaciar la ducha de productos

El organizador de la ducha puede llenarse rápido de botellas empezadas, envases vacíos y productos que ya no forman parte de la rutina. Una revisión breve permite identificar qué artículos se usan de verdad y cuáles llevan semanas sin tocarse.

3- Liberar la mesa de centro

Tazas, controles remotos, revistas, papeles y pequeños objetos pueden convertir la mesa de centro en un depósito temporal. Para resolverlo, hay que retirar todo y devolver cada elemento al ambiente al que pertenece.

Tazas, controles remotos, revistas, papeles y pequeños objetos pueden convertir la mesa de centro en un depósito temporal. Para resolverlo, hay que retirar todo y devolver cada elemento al ambiente al que pertenece.

4- Reducir el maquillaje a lo esencial

La bandeja de maquillaje requiere pocos minutos de revisión si se separan los cosméticos de uso diario de aquellos reservados para ocasiones especiales. La base, el corrector, el rímel o los productos habituales pueden quedarse a mano.

El resto puede trasladarse a un cajón, un neceser o un sector del mueble del baño. Antes de guardarlo, conviene comprobar si hay artículos secos, vencidos o con cambios de olor y textura.

5- Ordenar la entrada antes de salir

La entrada concentra objetos necesarios para salir de casa y, al mismo tiempo, reúne lo que se trae de afuera. Llaves, gafas, bolsos, zapatos, abrigos y correspondencia pueden acumularse en pocos días.

Una rutina rápida incluye guardar lo que no corresponde a ese espacio, reciclar publicidad y clasificar el correo importante. Una bandeja para llaves y gafas, junto con una cesta para bolsos u otros accesorios, permite encontrar esos objetos con rapidez.

6- Rotar los zapatos de temporada

Un zapatero resulta útil cuando contiene pocos pares y todos corresponden a la estación actual. El calzado de otra temporada puede trasladarse a un armario, una caja o un espacio de guardado.

La revisión también sirve para decidir qué pares ya no se usan, no calzan o están demasiado deteriorados. Los que estén en condiciones pueden donarse; los que no, deben desecharse.

Mantener cerca de la puerta únicamente el calzado habitual permite encontrarlo sin revolver y evita que la cesta se desborde.

Incorporar estas revisiones a la rutina diaria permite resolver pequeñas acumulaciones antes de que se conviertan en una jornada completa de orden.

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