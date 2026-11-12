Hallan estructuras sumergidas cerca de la Isla del Sol

La silueta de lo que parece una escalera o un antiguo muro permanece bajo las aguas del Titicaca y despierta interrogantes sobre el pasado de este lago milenario. El Club de Buceo Deportivo de la Armada Boliviana identificó estas estructuras rocosas cerca de la Isla del Sol, cuya apariencia abre la posibilidad de que tengan origen humano, aunque todavía se necesita una evaluación arqueológica para establecer su naturaleza.

El descubrimiento se produjo la semana pasada, durante un recorrido de buceo en ese sector. Las formas llamaron la atención de los integrantes del club por su disposición, que recuerda a posibles construcciones antiguas y plantea nuevas preguntas sobre lo que permanece oculto bajo la superficie.

"El lago Titicaca tiene muchas formaciones rocosas, que en algún momento creo que se debe partir en algún estudio para que estas pudieran determinarse si son algunos restos arqueológicos. Hay que valorar mucho que el lago tiene muchos misterios, muchos enigmas", dijo a la Agencia Boliviana de Información (ABI) el capitán Max Álvaro Villarroel Muñoz, comandante del Centro de Instrucción de Buceo en Altura (CIBA) de la Armada Boliviana, del cual forma parte el Club de Buceo Deportivo que realizó el hallazgo.

El oficial describió las figuras como una especie de escaleras o un muro que, por su apariencia, podría haber formado parte de alguna construcción de épocas pasadas. Aclaró que todavía no es posible establecer si fueron levantadas por seres humanos o si responden a la disposición natural de las rocas.

El capitán Max Alvaro Villarroel Muñoz, comandante del CIBA, junto a un grupo de buzos antes de ingresar a las aguas del lago Titicaca. | Foto: CIBA."Arqueólogos deberán determinar si se tratan de ruinas antiguas o una ciudad abandonada", señaló Villarroel, quien remarcó que corresponde a la investigación científica establecer si existe un origen arqueológico.

El comandante recordó que en otros sectores del Titicaca ya se identificaron estructuras parecidas, algunas de las cuales fueron objeto de análisis por parte de especialistas.

El descubrimiento se enmarca en las actividades del Club de Buceo Deportivo, una iniciativa creada en 2026 para abrir esta práctica a la población nacional y extranjera, antes reservada principalmente a los oficiales de la institución castrense. La propuesta busca acercar a más personas al paisaje subacuático y promover la conciencia marítima en el país.

Villarroel, desde su cargo al frente del CIBA, participó en el impulso de esta iniciativa y en la elaboración del Reglamento Nacional de Buceo Deportivo. El centro cuenta con personal especializado, instructores y equipos destinados a la formación y seguridad de los buceadores, que deben afrontar las condiciones particulares de las inmersiones a gran altitud.

Un patrimonio que permanece bajo el agua

El reciente descubrimiento cobra relevancia por los antecedentes arqueológicos que conserva el lago milenario. Investigaciones subacuáticas desarrolladas desde 2012, con participación de Bolivia y la Universidad Libre de Bruselas, permitieron explorar sus profundidades durante 220 días y realizar más de 1.350 inmersiones.

Las formaciones rocosas halladas bajo las aguas del lago Titicaca presentan formas y disposiciones que recuerdan a antiguas construcciones humanas. Su origen aún no fue determinado y requiere una evaluación arqueológica. | Foto: CIBA.De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), esos trabajos permitieron identificar alrededor de 20 sitios sumergidos y documentar más de 20.000 objetos, con antigüedades que abarcan desde el periodo Tiwanaku (300-1150) hasta el inca (1400-1532).

Los registros incluyen vestigios de antiguas actividades humanas, lugares de ofrendas ceremoniales y evidencias de la relación que mantuvieron las sociedades andinas con estas aguas.

Uno de los descubrimientos más importantes ocurrió en el arrecife de Khoa, próximo a la Isla del Sol. Una investigación publicada en 2019 en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, con participación de los arqueólogos Christophe Delaere, José M. Capriles y Charles Stanish, documentó un espacio ceremonial subacuático donde se depositaron ofrendas entre los siglos VIII y X de nuestra era, durante el periodo de desarrollo del Estado Tiwanaku.

Los investigadores identificaron objetos de cerámica, figuras de oro, adornos de concha y piedra, además de restos de llamas jóvenes sacrificadas como parte de prácticas rituales. El estudio permitió reconstruir ceremonias que se desarrollaban en ese arrecife y su importancia en la consolidación de aquella civilización.

La Unesco también documentó el hallazgo de una arqueta de piedra de origen inca, recuperada en 2014 a seis metros de profundidad. En su interior se encontraron una pequeña figura de llama elaborada en concha y una lámina de oro enrollada, objetos que permanecieron bajo el agua durante aproximadamente cinco siglos.

Una isla con más de cinco milenios de historia

La historia humana de la Isla del Sol también guarda evidencias que se remontan a miles de años antes de Tiwanaku y del Imperio inca.

Arqueólogos deberán determinar si fueron levantadas por seres humanos o si responden a la disposición natural de las rocas. | Foto: CIBA.Una investigación publicada el 6 de marzo de 2026 en la revista Latin American Antiquity, de Cambridge University Press, estableció que la ocupación humana del sitio arqueológico de Ch'uxu Qullu comenzó hacia mediados del cuarto milenio antes de Cristo, aproximadamente en el año 3500 a. C.

El estudio, desarrollado por los arqueólogos Charles Stanish y Brian Damiata a partir de nuevas dataciones radiocarbónicas, determinó que ese espacio mantuvo actividad humana hasta alrededor del año 160 a. C. Se trata de un sitio terrestre de la Isla del Sol, distinto de las estructuras que ahora identificó el Club de Buceo Deportivo de la Armada.

Estos antecedentes muestran que el Titicaca conserva un patrimonio arqueológico que todavía aporta información sobre las antiguas sociedades que habitaron sus alrededores y utilizaron sus aguas con fines ceremoniales y económicos.

El nuevo descubrimiento abre otra interrogante sobre ese pasado. Su origen, antigüedad y posible relación con antiguas construcciones dependerán de los estudios especializados que permitan establecer qué esconden realmente esas formas rocosas bajo las aguas del lago navegable más alto del mundo.