Buzos de la Armada encuentran formaciones rocosas en el Titicaca

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AGENCIAS
Publicado el 13/11/2026 a las 9h40
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En el fondo de uno de los cuerpos de agua más grandes de Suramérica, los científicos han hecho interesantes hallazgos.

Las impresionantes imágenes de estructuras rocosas en las profundidades del lago Titicaca, en Bolivia, fueron captadas en un video por el Club de Buceo Deportivo de la Armada.

En sus redes sociales, ese centro de buceo con fines turísticos y recreativos afirma que estas grandes rocas “parecen hechas por el hombre”, lo que reabre el debate sobre el origen de esos restos pedregosos sumergidos en uno de los lagos más grande de Suramérica, cuya extensión es de aproximadamente 8.300 kilómetros cuadrados.

Según el Instituto Latinomericano de Museos (ILAM), en las profundidades del lago navegable más alto del mundo, que se encuentra en las Andes centrales, existe un “enigma” que ha “fascinado” a la arqueología y a los investigadores durante varias décadas.

“Se trata de una ciudad sumergida que podría estar relacionada con la cultura Tiwanaku [300-1150 d.C.], una de las civilizaciones más avanzadas de Sudamérica antes de la llegada de los Incas”.

Aunque se habla de una ‘ciudad sumergida’, aún los científicos no han encontrado la evidencia suficiente para llegar a una afirmación concluyente, por lo que las investigaciones arqueológicas aún continúan.

Los primeros hallazgos que se hicieron en el Titicaca datan de 2004, cuando 18 expertos de Italia, Brasil y Bolivia, fotografiaron, a más de 70 metros de profundidad, una figura de oro que pesaba más de 30 kilogramos y varias vasijas.

En 2012, refiere la Unesco, un equipo dirigido por la Universidad Libre de Bruselas encontró más de 20 sitios sumergidos y 20.000 objetos que van del periodo Tiwanaku hasta el periodo incaico (1400-1532 d.C.).

Entre los hallazgos están sitios de ofrendas, puertos prehistóricos y aldeas.

Estos especialistas aseguraron que existió una isla llamada Wilakota, donde pudieran haberse realizado sacrificios humanos. Sin embargo, su superficie habría quedado bajo 30 metros de profundidad cuando el cuerpo de agua dulce aumentó su nivel.

La explicación que han dado los científicos para la existencia de las llamadas ‘ciudades sumergidas’ -con base en estudios paleoecológicos, paleoclimáticos y arqueológicos en la cuenca del Titicaca- es que en las últimas décadas hay habido una importante fluctuación del nivel del agua, lo que ha ocasionado que segmentos que anteriormente estaban poblados hayan quedado hundidos.

Por su parte, la Unesco afirma que el hecho de que las aguas del lago Titicaca se elevaron “con el paso del tiempo”, hizo que quedaran enterradas “bajo las olas a muchas antiguas viviendas lacustres”, por lo que se “ha despertado el interés por descubrir el lago arqueológicamente”.

Estos antecedentes muestran que el Titicaca conserva un patrimonio arqueológico que todavía aporta información sobre las antiguas sociedades que habitaron sus alrededores y utilizaron sus aguas con fines ceremoniales y económicos.

El nuevo descubrimiento abre otra interrogante sobre ese pasado. Su origen, antigüedad y posible relación con antiguas construcciones dependerán de los estudios especializados que permitan establecer qué esconden realmente esas formas rocosas bajo las aguas del lago navegable más alto del mundo.

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