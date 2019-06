TIGO impulsa campaña para reciclar residuos electrónicos

TIGO se sumó a la jornada por el Día del Medio Ambiente con una campaña para impulsar la gestión adecuada y responsable de los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE) con diferentes puntos de recolección en el eje troncal del país.

El concepto que promueve la empresa es: "En la semana del Medio Ambiente pon a tu ex en su lugar. Deja aquí los equipos que no usas", para hacer frente a una problemática de interés mundial, no solo por los componentes tóxicos que esos residuos expulsan, sino también por su crecimiento silencioso.

"Tigo considera fundamental la sensibilización ciudadana sobre la correcta gestión de este tipo de basura. Además, la empresa de telecomunicaciones en unión con los centros Fundare y Reecicla, lanzaron una iniciativa bajo el concepto", asegura la telefónica en una nota de prensa.

En total 23 empresas de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba recibirán contenedores donde los trabajadores podrán depositar sus residuos electrónicos. Además, el llamado a la acción llegará a colegios de las tres ciudades.

Tigo, tomando como referencia el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio, intensificará esfuerzos durante una semana completa para concientizar a la población sobre la necesidad de contribuir con la correcta recolección, reutilización y sostenibilidad de este tipo de desechos.

Según datos de Emacruz, en Bolivia cada habitante genera un aproximado de 2,6 kilos de basura electrónica al año. Equipos eléctricos y electrónicos como computadoras, celulares, televisores, audífonos o calculadoras son desechados a diario, sin tener conciencia de que toda esta gama de aparatos contiene metales tóxicos -como el plomo- que son eliminados en calles y ríos sin ningún tipo de cuidado. Pocos saben que algo tan cercano como una batería de celular tiene químicos que pueden contaminar más de 50 mil litros de agua.

El público en general podrá contribuir llevando su basura electrónica a oficinas de Tigo en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, del 3 al 7 de junio.

¿Qué tipos de RAEE podrá llevar?

Procesadores de datos, computadoras de mesa o portátiles, fotocopiadoras, routers, monitores, teclados, parlantes, flash memories, teléfonos, celulares, cargadores, audífonos, módems, juegos electrónicos como Nintendo, Xbox, Playstation y otros; iPods, calculadoras y proyectores de data Show. Lo que no se podrá depositar son línea blanca, electrodomésticos, pilas, tóners, ni ningún tipo de baterías (con excepción de baterías de celular).

Los centros RAEE, Fundare en Santa Cruz y Reecicla en Cochabamba y La Paz -ambos legítimamente autorizados- serán los encargados de garantizar la correcta gestión de los residuos con la colaboración de expertos, desde la recolección hasta el transporte a una planta de reciclaje y su disposición final.

Las oficinas confirmadas de Tigo a las que se podrá llevar residuos son: