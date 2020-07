Arte en vallas publicitarias del Reino Unido para luchar contra el plástico

La organización cultural The Good Society presenta hoy la campaña "Let's Live With Less Plastic" ("Vivamos con menos plástico"), en la que varios artistas desplegarán hasta final de este mes sus trabajos en vallas publicitarias de ciudades del Reino Unido.

Su directora creativa y activista medioambiental, Tia Gazette, ha lanzado esta propuesta artística para subrayar, "ahora más que nunca", la "importancia de limitar" el uso de plástico en la lucha contra la crisis climática.

"Más y más gente ha aparcado la idea de una vida sin plástico mientras afrontan la emergencia de la pandemia de Covid-19, pero la contaminación de plástico sigue creciendo a un ritmo dramático, sobre todo ahora que se añade a la lista máscaras y guantes deshechables", explicó en un comunicado la fundadora de The Good Society.

El actor y director Sean Stone, quien también colabora con The Good Society como embajador, recordó en la nota que "nuestros antepasados" entendían que "no debemos vivir para nosotros mismos", sino "para el futuro".

La iniciativa "Let's Live With Less Plastic", prosiguió, celebra también el décimo aniversario de la "Expedición Pastiki", con la que un barco construido totalmente con plástico reciclado cruzó el Océano Pacífico para alertar sobre la contaminación en los mares.

"Así que si no queremos ver a nuestros hijos nadando en plástico, comiendo el plástico que está en los peces y en la sal marina, tendremos entonces que dejar de comprar plástico desechable de un solo uso", indicó Stone.

Entre los artistas que exhibirán sus trabajos en vallas publicitarias de Londres, Birmingham, Manchester, Glasgow, Edimburgo y Newcastle figuran Paul Davis, Sarah Maple, Todd Francis, I Fucking Hate London, Lois Winstone y Jeff Gillette.