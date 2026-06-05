Beni: Liberan a 2 mil tortuguitas de peta de río en el Día Mundial del Medio Ambiente

En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni realizó este viernes la liberación de 2.000 tortuguitas de peta de río (Podocnemis unifilis) en el río Maniqui.

El director de la Estación Biológica de Beni, Marcos Uzquiano, indicó que se trata de un plan de conservación que esta reserva viene realizando por más de tres décadas.

"Es un área protegida pionera en esta iniciativa de la conservación de la biodiversidad, particularmente una especie emblemática y tan icónica como es la peta de río en nuestra región", destacó.

La liberación de las petas de río se desarrolló a las 09.00 en la ciudad de San Borja y tuvo el objetivo de recordar la importancia de cuidar y proteger nuestro medio ambiente.

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra cada 5 de junio; fue establecido en 1972 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su finalidad es concienciar a las personas en todo el mundo sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y promover acciones para preservar y proteger la Tierra.