Bolivia alcanza 408 especies de mamíferos y 21 no existen en otro lugar

Medio Ambiente
Redacción Central
Publicado el 26/06/2026 a las 8h44
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Bolivia acaba de actualizar uno de los documentos científicos más importantes para entender la riqueza de su biodiversidad. La Red Boliviana de Mastozoología (RBM) publicó la Lista Actualizada de los Mamíferos de Bolivia 2026, un trabajo que registra 408 especies de mamíferos nativos, distribuidas en 11 órdenes, 45 familias y 194 géneros. Además, identifica 21 especies endémicas, es decir, animales que solo existen dentro del territorio boliviano, y contabiliza 19 especies introducidas o exóticas.

La cifra representa un nuevo crecimiento en el conocimiento científico del país. La lista anterior, publicada en 2019, reconocía 406 especies. Siete años después, nuevas investigaciones, revisiones taxonómicas y registros confirmados han permitido sumar dos especies más al inventario nacional.

Entre las novedades más llamativas de la actualización destacan dos incorporaciones que reflejan cuánto queda aún por descubrir sobre la fauna boliviana. Una de ellas es Myotis guarani, una especie de murciélago descrita científicamente recién en 2025 y que ahora pasa a formar parte del inventario oficial de mamíferos del país. La otra corresponde a Daptomys sp. nov., un pequeño roedor que todavía espera su descripción formal por parte de la comunidad científica, pero cuya existencia ya ha sido reconocida por los especialistas. Ambos registros muestran que Bolivia sigue siendo una frontera de descubrimientos biológicos y que incluso entre los mamíferos, uno de los grupos mejor estudiados del planeta, aún es posible encontrar especies desconocidas para la ciencia.

Detrás de este número existe una historia de expediciones, análisis genéticos, revisión de colecciones científicas y años de trabajo de investigadores bolivianos y extranjeros que buscan comprender mejor la fauna del país.

Dominan roedores

La actualización confirma que dos grupos concentran gran parte de la riqueza de mamíferos bolivianos.

Los roedores encabezan la lista con 149 especies, equivalentes al 36% del total nacional. Muy cerca aparecen los murciélagos, con 139 especies, que representan el 34% de todos los mamíferos registrados en Bolivia. Entre ambos grupos reúnen aproximadamente siete de cada diez especies conocidas en el país.

Según los autores, precisamente estos dos órdenes fueron los que experimentaron los mayores cambios taxonómicos en los últimos años. Los murciélagos recibieron una intensa atención científica, mientras que los roedores incorporaron nuevas revisiones sistemáticas y especies recientemente descritas.

Entre las 408 especies registradas destacan 21 mamíferos endémicos, una cifra que convierte a Bolivia en refugio exclusivo de una importante porción de la biodiversidad mundial.

Algunos de estos animales habitan ecosistemas muy específicos, desde bosques amazónicos hasta valles secos interandinos y regiones de alta montaña. Su supervivencia depende directamente de la conservación de esos hábitats.

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