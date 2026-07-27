El virus de la panleucopenia amenaza la supervivencia del gato montés en Bolivia

En 2023, un gato montés (Leopardus geoffroyi) se convirtió en la mascota de una familia en la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia. Lo retiraron de su madriguera en una zona rural, separándolo de su madre y en el mes que vivió en un domicilio urbano sufrió varias descompensaciones: vómitos, deshidratación y desnutrición. El animal se contagió de panleucopenia felina, un virus que le transmitieron los animales domésticos con los que convivía. Luego fue llevado a un refugio, en el departamento de La Paz, donde falleció a pesar de que los veterinarios le aplicaron medicamentos y siguieron un protocolo médico.

La transmisión de enfermedades de animales domésticos a la fauna silvestre se ha convertido en una amenaza crítica para la conservación. Paola Nogales, coordinadora del Programa de Investigación de Félidos de Bolivia (PIF Bolivia), afirmó que uno de los riesgos al que se enfrenta la fauna silvestre es el contagio de virus transportados por animales domésticos, principalmente perros y gatos.

Este fenómeno –explica la experta– se da por lo general en zonas rurales, donde los animales domésticos no son tratados como mascotas, sino como individuos de trabajo y no suelen recibir atención médica como las especies que viven en áreas urbanas, donde la mayoría de los animales son vacunados y alimentados.

Según Nogales, el tráfico y la captura de animales silvestres no sólo los expone al cautiverio, sino también a patógenos provenientes del entorno doméstico para los que no tienen protección. En muchos casos, cuando los animales llegan finalmente a centros de rehabilitación, la enfermedad ya está demasiado avanzada, dice la experta.

“El gato montés no es un animal doméstico. Nosotros, en nuestro programa, tenemos muchas áreas donde hay cámaras trampa en las que aparecen los gatos silvestres, pero también vemos que hay perros. Como están utilizando el mismo hábitat, es posible que estos gatos estén siendo contagiados de enfermedades que transmiten los perros”, explica Nogales.

La especialista, bióloga de profesión, afirma que los impactos de muchas enfermedades virales no son visibles como ocurre con una enfermedad dermatológica causada por parásitos, como la sarna, por lo que es necesario realizar estudios clínicos y de laboratorio para determinar qué enfermedad tienen los gatos silvestres. “Virus como la panleucopenia bajan las defensas de los gatos monteses, les afecta sus pulmones e incluso puede llegar a la muerte del individuo”, detalla.

Una especie fascinante en riesgo

El gato montés es uno de los felinos más extendidos en Sudamérica. Su pelaje varía desde un ocre brillante en el norte de su área de distribución hasta un gris plateado en el sur, con tonalidades intermedias. Numerosos puntos negros pequeños y redondos se distribuyen uniformemente entre sí, formando una especie de collar en el pecho. Presentan varias rayas negras en la coronilla y dos en cada mejilla. La parte inferior de su cuerpo es más clara y también está marcada con manchas sólidas.

Este felino habita en los Andes del sur de Bolivia, donde se ha registrado su presencia hasta en una altitud de 3800 metros sobre el nivel del mar. También vive en el sur de Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay y el sur de Chile, donde es catalogado como una especie rara. Según el Grupo de Especialistas en Felinos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el área de distribución de la especie se estima en poco más de 3.4 millones de kilómetros cuadrados.

La misma organización asegura que el gato montés tiene preferencia por áreas con vegetación densa y bosque nativo, pero puede encontrarse en una gran variedad de hábitats, como pastizales pampeanos, marismas, bosques de hoja ancha, matorrales, bosques secos, zonas costeras, sabanas del Chaco y matorrales patagónicos, entre otros ecosistemas.

En Bolivia habita principalmente en la región del Chaco, los valles interandinos —como en Cochabamba y zonas de valles de La Paz— y en la Chiquitania. Aunque a nivel global la UICN lo considera de Preocupación Menor, en Bolivia está categorizado como Casi Amenazado. Sus mayores peligros son el tráfico ilegal para convertirlo en mascota, la cacería por su piel, los atropellos en carreteras y los conflictos con los humanos.

Enzo Aliaga-Rossel, investigador asociado del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz y miembro del PIF Bolivia, explica que el contagio de virus entre la fauna silvestre y los animales domésticos se conoce como “salto zoonótico” y ocurre cuando la actividad humana altera los ecosistemas, ocasionando el contacto estrecho. Los animales domésticos, afirma, actúan frecuentemente como «puentes epidemiológicos» que transmiten estos patógenos.

Por ejemplo, Aliaga-Rossel indica que la panleucopenia felina (FPV) es un virus altamente contagioso que puede saltar fácilmente entre animales domésticos y fauna silvestre. Según el experto, el contagio de la enfermedad se da principalmente por contacto directo con fluidos de animales infectados o a través de objetos contaminados. Este virus es extremadamente resistente y afecta tanto a felinos domésticos como a diversas especies de la fauna silvestre.

“En los animales domésticos afecta severamente a los gatos, ya sean domésticos o asilvestrados. Este virus no es contagioso para perros ni humanos, aunque los perros tienen su propio parvovirus canino. En la fauna silvestre este virus puede saltar fácilmente entre especies y los grandes felinos, como leones o tigres, y también los pequeños, como los gatos monteses, son altamente susceptibles a contraer la enfermedad”, menciona el experto.

Medidas de prevención

Aliaga-Rossel, biólogo con doctorado en Ecología y Evolución, comenta que la panleucopenia felina es uno de los virus más comunes en animales domésticos que habitan en el área rural de Bolivia, lo que hace que los contagios sean más efectivos en la vida silvestre. El especialista detalla que no existen estudios que determinen la cantidad de casos en el país, pero destaca que la medida más efectiva para proteger a los gatos domésticos y evitar que actúen como puente de transmisión hacia la fauna silvestre es la inmunización a través de vacunas.

Los escasos estudios —según detalla Aliaga-Rossel— se debe a que se necesita monitoreo y toma de muestras a poblaciones de felinos silvestres en su hábitat natural, lo que requiere financiamiento masivo, tecnología de punta, como telemetría, y permisos especiales.

“La vacuna triple felina, que incluye la panleucopenia, es fundamental y altamente efectiva. Es muy importante que se realicen campañas de inmunización, sobre todo en el área rural, para reducir el contagio que puede afectar a la vida silvestre, y en este caso a los gatos monteses”, sugiere.

Freddy Verástegui fue vicepresidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Bolivia y reconoce que la panleucopenia felina es una enfermedad que afecta a todo tipo de felinos, sin importar si son grandes, medianos o pequeños.

“La enfermedad provoca una mortalidad significativa en gatitos no vacunados. Si bien está bien documentada en animales de compañía, también se han reportado algunos casos en animales salvajes, como los gatos monteses”, dice Verástegui.

El libre movimiento de gatos domésticos en sectores aledaños a bosques pone en riesgo a las poblaciones de felinos silvestres, afirma el médico veterinario, y explica que la enfermedad, también conocida en Bolivia como moquillo felino, ataca a las células que crecen y se dividen rápidamente, como las de los ganglios linfáticos, la médula ósea, los intestinos y los fetos en desarrollo.

“El nombre panleucopenia proviene del efecto dañino que este virus tiene sobre los glóbulos blancos, que son los leucocitos, y que el cuerpo necesita para combatir las infecciones”, remarca, e insiste en que la mejor medida de prevención para salvar la vida silvestre es la inmunización de los felinos domésticos. “Afortunadamente existen vacunas muy eficaces para ayudar a proteger a los gatos contra la panleucopenia felina”, asegura.

Aunque las vacunas son de fácil acceso, la inmunización es todo un reto en zonas rurales porque los pobladores de esas áreas no cuentan con recursos económicos para vacunar a sus mascotas y tampoco existen campañas públicas para inmunizar a los animales.