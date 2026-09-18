El tilcayo: Un nuevo felino para el mundo desde Bolivia

Medio Ambiente
Los Tiempos Digital
Publicado el 18/09/2026 a las 13h52
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El tilcayo (Leopardus tilcayo) es una nueva especie de felino salvaje descubierta y descrita científicamente en septiembre de 2026. El hallazgo, liderado por científicos bolivianos (como la exploradora de National Geographic Paola Nogales Ascarrunz y Enzo Aliaga Rossel), representa la primera descripción científica de una nueva especie de gato salvaje en el mundo en más de un siglo.

Su nombre rinde homenaje a las comunidades locales de Yungas, Bolivia, quienes ya conocían al animal desde hace generaciones y tradicionalmente lo llamaban "tilcayo".

Estas son las principales características del tilcayo:

Características físicas

Tamaño diminuto: Es notablemente más pequeño que un gato doméstico promedio. Su cuerpo mide aproximadamente 46 centímetros de largo (desde la cabeza hasta la base de la cola).

Peso ligero: Los adultos pesan entre 1.3 y 2 kilogramos, siendo un felino extremadamente liviano.

Aspecto y pelaje: Su cuerpo es esbelto. Tiene un pelaje de color marrón claro o tonalidad apagada, cubierto de rosetas y manchas de formas irregulares que están distribuidas por todo el cuerpo.

Rostro y extremidades: Se caracteriza por tener orejas redondeadas y una cola larga y delgada en comparación con otros felinos de su tipo (como las oncillas).

Hábitat y distribución geográfica

Nativo de Bolivia: Habita principalmente en los bosques nublados de la ecorregión de los Yungas, una zona de alta biodiversidad y densa neblina.

Presencia en Cochabamba: Los estudios científicos permitieron registrar la presencia de esta especie también en el departamento de Cochabamba (en el Parque Nacional Carrasco), lo que ayuda a mapear y completar su rango de distribución en el país.

Origen genético y comportamiento

Linaje único: Pertenece al grupo de los "gatos tigre". Gracias a los análisis de secuenciación de ADN completo, se determinó que el tilcayo se separó evolutivamente de otros gatos tigre hace unos 1.4 millones de años.

Hábitos: Aunque los científicos todavía tienen datos limitados debido a lo reciente del hallazgo, los registros de cámaras trampa sugieren que posee hábitos nocturnos y basa su dieta principalmente en el consumo de pequeños roedores.

Estado de conservación

Al ser una especie recién descrita con una población silvestre que se presume pequeña, los investigadores consideran que el tilcayo es altamente vulnerable. Su hábitat en los Yungas sufre constantes presiones debido a la deforestación, la minería y la expansión de la frontera agrícola, por lo que el hallazgo es clave para iniciar planes urgentes de protección ambiental.

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