“Autopista arbórea” de la Chiquitania: un estudio revela la vida oculta en las copas de los árboles

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El Bosque Seco Chiquitano de Bolivia se ve diferente a 20 metros de altura. Las copas de los árboles que conforman esta ecorregión se convierten en “autopistas aéreas” naturales por las que transitan animales poco estudiados por la ciencia.

Sobre troncos duros en los que las hojas se pierden parcialmente en la época seca, habitan mamíferos que mantienen el equilibrio en uno de los bosques secos tropicales más grandes y mejor conservados del mundo.

Así lo explica la bióloga Kathrin Barboza, quien recuerda la primera vez que tuvo que trepar un árbol para instalar una cámara trampa en la que, meses después, vio cómo caminaba lentamente entre las ramas una carachupita de cola lanuda, o zarigüeya de cola de pincel (Glironia venusta), una especie catalogada como Casi Amenazada en Bolivia y de la que existe muy poca información científica.

Esta experiencia quedó plasmada en el estudio Mamíferos de dosel en el Bosque Seco Chiquitano de Bolivia, la primera investigación realizada en el país para conocer qué especies habitan en el dosel —el estrato superior del bosque, formado por las copas de los árboles—, una zona que hasta ahora permanecía poco explorada por los científicos.

Aunque durante décadas los estudios de fauna se concentraron en el sotobosque (suelo), sobre las cabezas de los investigadores existía un universo del que apenas había registros, cuenta Barboza.

Allí viven animales que rara vez descienden a la tierra y cuya presencia ha permanecido casi invisible debido a la dificultad de trabajar a varios metros sobre el suelo.

Cámaras trampa

Tres meses después de instalar 12 cámaras trampa suspendidas entre los cuatro y 20 metros de altura, el equipo de biólogos conformado por Kathrin Barboza, Luis Acosta y Nicolás Malpartida presentaron las conclusiones de lo que encontraron en esta región que sirve de transición ecológica entre la Amazonía y el Chaco.

Entre los hallazgos más importantes, los biólogos documentaron 11 especies de mamíferos, entre ellos la carachupita de cola lanuda, que utilizan el dosel del Bosque Seco Chiquitano para desarrollarse.

“Queríamos empezar a aportar al conocimiento de la biodiversidad de este estrato arbóreo porque, en realidad, es muy desconocido. No había datos oficiales en Bolivia y sabíamos que podíamos encontrar cosas nuevas”, asegura Barboza.

La vida en las alturas

Los investigadores hicieron el muestreo a lo largo de tres meses, entre enero y marzo de 2023, con cámaras trampa programadas para tomar tres fotografías y un video de diez segundos cada vez que había un movimiento importante.

Cuando revisaban las más de 12 000 fotografías y los 4630 videos que recopilaron, apareció una imagen distinta. Sobre una rama avanzaba lentamente un pequeño marsupial grisáceo y cola gruesa, completamente cubierta de pelo. Era una carachupita de cola lanuda, el registro “estrella” del estudio.

“La especie es de amplia distribución, pero con poco registro. En Bolivia se tenían pocos datos, y ahora, cuando colocamos las cámaras trampa, tuvimos la suerte de lograr el mayor número de registros. Creemos que pudo haber sido influenciado por cómo hicimos los soportes para las cámaras, que de alguna manera terminó atrayendo a la carachupa”, detalla Acosta.

El equipo logró identificar, de manera preliminar, al menos cinco individuos diferentes que se desplazaron hasta cinco kilómetros dentro del bosque, una información que permite abrir la puerta a nuevos estudios exploratorios.

“Muchos marsupiales actúan como polinizadores, dispersores de semillas y controladores de insectos. Aunque todavía no sabemos exactamente cuál es el rol de esta especie, no sería extraño que también cumpliera varias de esas funciones dentro del ecosistema”, señala el investigador.

Al finalizar el análisis de las fotografías y los videos captados por las cámaras trampa, los biólogos documentaron al mono michi, cusumbo o perro de monte, un pariente de los mapaches (Potos flavus), dos especies de ardillas y un roedor arborícola.

Asimismo, registraron la presencia de tres primates, entre ellos el manechi negro (Alouatta caraya), una especie Casi Amenazada según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y el mono león (Mico melanurus), cuya supervivencia se encuentra en riesgo por la deforestación y depende de las copas de los árboles para desplazarse, alimentarse y mantenerse conectado con otras poblaciones.

“La conexión que puede haber entre los árboles hace que los animales que no vuelan los puedan utilizar para poder trasladarse de un sitio a otro. Especies como esta (carachupita de cola lanuda) necesitan la conectividad del bosque para poder trasladarse. Es como su autopista arbórea”, afirma Barboza.

Mirar donde nadie estaba mirando

La investigación comenzó a finales de 2022, cuando la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) lanzó una convocatoria para financiar proyectos científicos en el Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista, un predio de más de 3.000 hectáreas, ubicado en el municipio de Concepción, en el departamento de Santa Cruz.

Los fondos, provenientes de un programa financiado por el Gobierno de Canadá, buscaban impulsar investigaciones que ayudaran a estudiar la recuperación de la Chiquitania tras los devastadores incendios forestales de 2019, en los que se quemaron millones de hectáreas.

Barboza y Acosta cuentan que mientras la mayor parte de los trabajos científicos seguían estudiando la fauna terrestre, ellos querían dirigir la mirada hacia arriba.

“El dosel del bosque es un estrato muy poco conocido. La dificultad logística para hacer muestreos en altura hace que existan muy pocos estudios. Entonces vimos que era una oportunidad para hacer los primeros registros oficiales de la biodiversidad del dosel”, afirma Barboza.

Aquella ausencia de información se convirtió en el principal motor del proyecto. “Sabíamos que algunos colegas estaban comenzando a hacer trabajos similares en otros ecosistemas, pero todavía no había datos oficiales sobre la biodiversidad del dosel en el país”, añade la investigadora.

Antes de instalar la primera cámara, los biólogos descubrieron que el mayor desafío no era encontrar a los animales, sino llegar hasta ellos. Ninguno de los integrantes del equipo tenía experiencia trabajando a 20 metros de altura. Por ello, primero tuvieron que tomar cursos especializados para escalar árboles de manera segura.