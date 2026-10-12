Llanos de Moxos. Más del 40% de los playeros acanelados del mundo pasan cada año por allí

Medio Ambiente
Los Tiempos
Publicado el 12/10/2026 a las 9h10
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Nicole Laura

Los Llanos de Moxos, conocidos localmente como las sabanas del Beni, son uno de los puntos de parada más concurridos por las viajeras del cielo.

Se estima que casi cuatro de cada 10 playeros acanelados (Calidris subroficollis) de la población mundial utilizan este corredor natural durante su migración hacia el sur. Este dato no es menor, de confirmarse, las sabanas inundables del Beni podrían ser catalogadas como un sitio de importancia hemisférica para la conservación de esta especie.

Así lo revela el estudio de monitoreo de aves playeras de larga distancia realizado por la Asociación Armonía entre el 1 y el 15 de septiembre, con el apoyo del Programa del Acta de Conservación de Aves Migratorias Neotropicales (NMBCA) del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, Manomet Conservation Sciences y el Servicio Forestal de los Estados Unidos.

El playero acanelado, uno de los viajeros más incansables del mundo natural, es un ave migratoria que cada año emprende la increíble hazaña de atravesar continentes para huir de las bajas temperaturas y condiciones extremas de Canadá, donde anida.

En un intento por sobrevivir, viaja desde el Ártico hasta el Cono Sur, cubriendo cerca de 29.000 kilómetros entre ida y vuelta.

Pero para que su travesía tenga éxito, debe detenerse en lugares clave a lo largo de su ruta.

En Bolivia, uno de esos puntos son los Llanos de Moxos, la tercera sabana más grande del mundo, con cerca de 120.000 kilómetros cuadrados.

Allí, las aves “recargan energías” alimentándose para continuar su viaje hacia el sur, explica la coordinadora de ciencia de Armonía, Mariana Villegas.

Desde 2014, cada año, como ya es habitual, Armonía realiza este registro en la Reserva Natural Barba Azul. Sin embargo, en 2025 el estudio se amplió por primera vez a tres áreas del mismo paisaje. Además, se evaluaron grandes ríos amazónicos —el Madre de Dios y el Mamoré— para determinar el uso que estas aves hacen de los bancos de arena.

Este alcance ampliado no sólo permitió comprender mejor el territorio, sino también poner en contexto su importancia a escala global.

Se estima que la población mundial del playero acanelado es de aproximadamente 56.000 individuos.

Uno de los criterios más importantes para que un sitio sea considerado de importancia hemisférica dentro de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (WHSRN) es que albergue más del 30 % de la población total, es decir, al menos 16.800 individuos.

De acuerdo con los resultados de este último estudio, los Llanos de Moxos cumplen con este umbral, ya que podrían albergar hasta 22.891 Playeros acanelados.

Para un periodo de migración aproximado de 63 días, el número total promedio estimado de playeros acanelados que utilizan los Llanos de Moxos oscila entre 10.969 y 22.891 individuos, dependiendo del tiempo que permanecen en la región.

Además, durante muchos años, algunos playeros acanelados han sido equipados con dispositivos de seguimiento GPS. Todos los individuos monitoreados han utilizado los Llanos de Moxos como sitio de parada, lo que lleva a los investigadores a considerar que la estimación del 40 % podría, en realidad, ser una subestimación del uso que la especie hace de este paisaje.

Dentro de este paisaje, se ha identificado y evaluado sitios críticos de importancia para el Playero acanelado.

Un ejemplo es la Reserva Natural Barba Azul, que por sí sola alberga más del 4 % de la población mundial de esta especie, lo que la convierte en el único sitio de Bolivia dentro de la WHSRN con importancia regional.

¿Cómo se hizo el estudio?

Para llegar a estas estimaciones, los investigadores combinaron trabajo de campo, modelación estadística y análisis de datos previos. Durante las primeras dos semanas de septiembre de 2025, los equipos realizaron conteos sistemáticos en bajíos de cuatro localidades.

Registraron no sólo el número de aves, sino también variables como la altura del pasto, la hora del día y la presencia de ganado.

Estos datos permitieron estimar la abundancia diaria de la especie en los sitios muestreados.

Posteriormente, los resultados se extrapolaron a otros bajíos —depresiones estacionalmente inundables— que no fueron visitados, pero que habían sido identificados previamente mediante un proyecto de mapeo del paisaje realizado por la Asociación Armonía en colaboración con Manomet en 2021.

Luego este material se complementó con información de un estudio anterior de aves playeras realizado en 2023 a lo largo de ríos amazónicos, incluidos el Mamoré y el Madre de Dios, donde también se estimó la presencia diaria de la especie.

Los resultados muestran que, dependiendo de los escenarios —como la duración de la estadía o el periodo de migración—, el número total de playeros acanelados que pasan por este ecosistema puede variar entre 7.835 y 22.891 individuos.

Otro de los hallazgos del estudio confirma que el Playero acanelado muestra una clara preferencia por los pastizales cortos, donde puede alimentarse con mayor facilidad.

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