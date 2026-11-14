Siete monos araña víctimas del tráfico de fauna silvestre fueron trasladados a un nuevo espacio de protección

Medio Ambiente
ABI
Publicado el 14/11/2026 a las 13h32
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Siete monos araña que fueron víctimas del tráfico de fauna silvestre fueron trasladados desde el refugio Senda Verde, en Coroico, hasta el centro Passiflora, en San Buenaventura, donde permanecerán en una isla acondicionada para su protección e integración, informó el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.

El traslado contó con el apoyo de la Secretaría Departamental de Protección a la Madre Tierra y Gestión Ambiental, que facilitó una ambulancia para transportar a los animales, en coordinación con ambas instituciones.

"Por recomendación de nuestro gobernador, hemos apoyado a Senda Verde con el traslado de siete monos araña desde Senda Verde, que queda en Coroico, hasta Passiflora, ubicado en San Buenaventura", informó el secretario departamental de Protección a la Madre Tierra y Gestión Ambiental, Gabriel Pari.

Por su parte, Vicky Ossio, cofundadora de Senda Verde y Passiflora, explicó que los ejemplares permanecerán en una isla construida especialmente para ellos, donde podrán integrarse y desenvolverse sin entrar en contacto con las poblaciones silvestres del lugar.

La activista señaló que estos animales no pueden ser liberados directamente en su hábitat natural debido a que fueron víctimas del tráfico de fauna silvestre.

En Passiflora también se encuentran otros monos araña rescatados, entre ellos Florita, la primera en llegar a la isla, y Ñawi, un ejemplar ciego que permaneció durante varios años en Senda Verde.

El especialista en primates de Senda Verde, Rubén Apaza, señaló que el traslado permitirá mejorar las condiciones de vida de los animales y ampliar el espacio disponible en el refugio de Coroico.

"Para nosotros es una alegría que este grupo, en especial una tropa conformada ya de monos araña, haya podido ser trasladado hasta el lugar. Esto nos da la oportunidad de poder ampliar el espacio que se tiene aquí y que los animales tengan mejor calidad de vida", manifestó.

La Secretaría Departamental de Protección a la Madre Tierra y Gestión Ambiental anunció que continuará apoyando a las instituciones dedicadas al rescate, cuidado y protección de la fauna silvestre mediante acciones coordinadas para preservar la biodiversidad del departamento.

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