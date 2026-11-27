La tenencia ilegal de fauna silvestre vuelve a dejar sus huellas en el país. Cinco animales, entre ellos dos monos, un parabachi y dos petas de río, ingresaron al centro de custodia Senda Verde, en el departamento de La Paz, para recibir atención especializada luego de atravesar episodios que los arrancaron de su hábitat natural.

Un mono nocturno, un mono lucachi, un parabachi y dos tortugas acuáticas integran este nuevo reporte de rescate. Aunque sus historias siguen caminos distintos, todas comparten un mismo origen: el cautiverio doméstico, una práctica ilícita que somete a los animales a entornos ajenos a su naturaleza y compromete su bienestar.

“Los primates se encuentran en un buen estado de alimentación, están bastante activos y no tienen ninguna condición de malestar o algún síntoma patológico. Lo mismo sucede con el ave, está con una condición bastante buena”, informó Carlos Núñez, veterinario de Senda Verde.

Los cinco animales arribaron al santuario desde diferentes puntos y por distintas vías. Las dos petas de río fueron entregadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen Ambiental (FELCDA); el parabachi llegó mediante una entrega voluntaria, mientras que los dos monos fueron trasladados desde Cochabamba.

Detrás de cada caso existen ejemplares que ya no pueden continuar en las condiciones en las que fueron encontrados y que ahora necesitan cuidados especializados.

Dina Zapana, veterinaria y zootecnista del Centro de Atención y Derivación (CAD), confirmó que el operativo de traslado concluyó sin contratiempos y que los cinco quedaron bajo resguardo institucional.

“El traslado y la derivación se realizó exitosamente, ya que no hubo problemas, pero comentarles que estos ejemplares fueron víctimas de la tenencia ilegal, en la cual ya se encuentran resguardados bajo el centro de custodia para recibir una atención especializada”, señaló.

En Senda Verde, la evaluación clínica permitió determinar el cuadro exacto de cada recién llegado. Los dos primates lucen activos, bien alimentados y libres de síntomas de enfermedad. El parabachi también exhibe buenas condiciones físicas, aunque un detalle alerta al equipo técnico: su marcada costumbre a la cercanía humana, una conducta adquirida después de permanecer en cautiverio.

La situación de esta ave evidencia otra de las secuelas silenciosas de la tenencia ilegal: el contacto prolongado con las personas altera el comportamiento natural de un animal silvestre.

Por ello, más allá de vigilar su salud física, los especialistas deben atender ese vínculo de dependencia con los seres humanos.

Las dos petas de río, por su parte, atraviesan un cuadro delicado que exige intervención médica específica. Los veterinarios diagnosticaron una deficiencia de calcio, conocida como hipocalcemia, motivo por el cual recibirán medicación y monitoreo estricto durante su estadía en el centro.

La derivación de estos cinco ejemplares responde a las acciones de protección de la fauna silvestre que ejecuta la Gobernación de La Paz.

Al respecto, Rosmery Caballero Bautista, directora de Cambio Climático y Agua, reafirmó el compromiso institucional con la defensa de los animales del departamento.

Mientras reciben asistencia veterinaria, estos sobrevivientes reflejan el impacto de una práctica que los separa del ecosistema para el cual están adaptados. La custodia y los tratamientos resultan hoy indispensables, pero el reto de fondo consiste en frenar el mascotismo silvestre antes de que más especies pierdan su libertad.