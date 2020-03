Ministro alemán niega el saludo a Merkel por el temor a contagiarse coronavirus

El ministro del Interior alemán se negó hoy a estrechar la mano de la canciller Ángela Merkel en momentos en que la epidemia del nuevo coronavirus se propaga por el país, con 150 casos de contagio hasta ahora.

Mira el vídeo del incómodo momento:

German Interior Minister refused to shake hand with Chancellor Angela Merkel due to the ongoing corona virus outbreak..Horst Seehofer said he's stopped handshakes because of the virus.

Merkel later said it was "the right thing to do" #CoronaOutbreak pic.twitter.com/QmQuDh4UPw

— Waseem Sajjad (@waseem_swaty) March 2, 2020