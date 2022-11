Promueven el Día Mundial del Baño con un llamado a mejorar la higiene y salud

En 2013, con el propósito de ayudar a romper los tabúes en torno a los baños y hacer del saneamiento una prioridad de desarrollo mundial, las Naciones Unidas designó el 19 de noviembre, el Día Mundial del Baño, esto con el propósito de llamar la atención del mundo sobre la importancia de los baños accesibles y su papel en la mejora de la higiene y la salud en todo el mundo.

Water For People trabaja en mejorar el acceso a condiciones básicas de higiene y saneamiento para las comunidades latinoamericanas más vulnerables, empresas como Kimberly-Clark a través de su marca Scott®, promueve el programa global Baños Cambian Vidas. Sin un saneamiento sostenible y gestionado de forma segura, la gente a menudo no tiene más remedio que utilizar baños poco fiables e inadecuados, lo que hace que los desechos humanos no tratados salgan al medio ambiente y propaguen enfermedades.

Según las Naciones Unidas y la organización Global Living, más personas en el mundo tienen acceso a teléfonos móviles que a inodoros. Hoy en día, casi la mitad de la población mundial, es decir, 3.600 millones de personas, carecen de saneamiento seguro y cada día, más de 700 niños menores de 5 años mueren de diarrea relacionada con la falta de agua potable, saneamiento y mala higiene.

Una iniciativa que nació en Bolivia

En Bolivia, cerca del 87% de la población tiene acceso a agua potable y el 63% en saneamiento. Según el informe de gobierno al 2022, la cobertura en agua en el área rural es del 69% y en saneamiento es del 45%. La brecha entre los centros urbanos y el ámbito rural es considerable. Asimismo, solo el 27% de las aguas residuales son tratadas, situación que conduce a la contaminación del agua y otros recursos naturales, lo que deriva en problemas de salud para la población.

En Bolivia, la iniciativa ha beneficiado a más de 38.000 personas en localidades rurales vulnerables con la instalación de baños, agua potable, además de educación higiénica en escuelas. Este año trabaja en 456 comunidades rurales en Bolivia. “Desde 2015 nos hemos comprometido a ayudar a las comunidades más vulnerables del país y a mejorar sus condiciones de vida.

Este 2022, el programa Baños Cambian Vidas completa ocho años de beneficiar a miles de personas en América Latina a través de activaciones locales que llevan baños, educación sobre higiene y acceso al agua potable a las comunidades locales más vulnerables. La expectativa al 2030 es impactar a 10 millones de personas en total con los programas de responsabilidad de la compañía a nivel global.