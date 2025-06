Cuatro consejos de una gastroenteróloga para que tengas una microbiota saludable

Cuando la médico gastroenteróloga Juliana Suárez empezó a publicar contenido en redes sociales, se dio cuenta de un problema importante: a la gente le incomoda hablar sobre el funcionamiento de su aparato digestivo.

"Hay una vergüenza, a la gente le cuesta mucho trabajo hablar de sus síntomas", le contó Suárez a BBC Mundo. "Y yo empecé hablando de muchos temas, de gastritis, hepatitis, pancreatitis, reflujo, y nos dimos cuenta de que hay personas que ni siquiera pueden pronunciar la palabra gastroenterólogo".

"Fue cuando yo hablé del popó, y empecé a mostrar figuras de popó en la cuenta, que la gente simplemente conectó. Fue cuando me bautizaron como 'la doctora Popó'", explica la experta colombiana.

Desde entonces, la doctora Suárez usa su cuenta en TikTok @DoctoraPopó para hablar sobre el correcto funcionamiento del sistema digestivo y tener una conversación seria sobre el popó.

Además, publicó un libro digital titulado El arte de hacer popó: Una digestión sana, una vida feliz.

"Nos quitaron la curiosidad del popó cuando éramos niños —nos dijeron 'caca, ¡feo!'— pero ahora como adultos tenemos un espacio donde podemos hablar normal sobre él".

La doctora Suárez conversó con BBC Mundo sobre los principales errores que la gente comete sobre su salud digestiva y dio algunos consejos para que puedas ir al baño con regularidad.

En la actualidad, es muy difícil estar en redes sociales, viendo televisión o leyendo alguna revista, sin encontrar alguna una mención a las numerosas de "dietas milagrosas" que prometen ayudar a perder peso mediante la eliminación de uno o varios tipos de alimentos.

Pero el consejo de la doctora Suárez es el opuesto: "Yo a la gente le digo que el problema no está en el alimento, sino en la microbiota de cada persona".

La microbiota es un ecosistema de bacterias que habita nuestros sistemas digestivos, y que nos ayuda en el proceso de descomponer los alimentos que comemos. Y a la microbiota le encanta la diversidad.

La doctora Suárez explica que la "obsesión" actual en redes sociales por encontrar una "dieta perfecta" ha hecho que la gente elimine de su alimentación todo tipo de alimentos, lo que ha vuelto su microbiota más débil.

"La culpa no es de la lenteja, no es del gluten —que está satanizado completamente—, no es del ajo, sino que la microbiota se ve afectada por la falta de fibra en la dieta, el estrés, la falta de ejercicio".

"Lo que yo digo en el libro es hay que volver a comer. Pero esto es como si yo hubiera sido corredora de maratones que llevo tiempo sin entrenar y me enfrento a una maratón de 42 km: tienes que empezar a construir la microbiota de a poquito".

La doctora recomienda ir experimentando de manera gradual con agregar nuevos alimentos naturales a la dieta hasta tener presentes todos los grupos alimenticios: "lácteos, más frutas, más verduras, más fríjoles, más lentejas, más garbanzos, más nueces, más semillas".

Más allá del rol que tiene la microbiota a la hora de descomponer los alimentos, la doctora Suárez dice que este ecosistema que vive en nuestras panzas controla muchos procesos en nuestro cuerpo, desde el estado de ánimo hasta el sistema inmune, lo cual la hace un elemento fundamental para nuestro bienestar.

"Aquí hay un ecosistema muy importante —controla la salud metabólica, la salud cardiovascular, hormonal, la piel, las enfermedades autoinmunes—, y todavía nos cuesta entender que tenemos que alimentarlo con su alimento principal, que es la fibra y no con comidas ultraprocesadas", que son aquellas que tienen todo tipo de aditivos y conservantes.

Además, es un ecosistema particularmente sensible a muchos factores de nuestra vida, incluidos el estrés, el uso prolongado de antibióticos y el sedentarismo.

"Las personas con sistemas digestivos más fuertes son las que tienen diversidad en su microbiota, son las que consumen toda una variedad de alimentos, hacen ejercicio, duermen bien y cuando se mezclan todos estos elementos, no se obsesionan si se comen una paleta por ahí o una hamburguesa por ahí".

La doctora además cree que fijarse tanto en qué comer y en qué no comer termina generando una asociación de ansiedad y hace que la gente no disfrute de la comida.

"No se trata de una dieta perfecta, se trata de tomar muy buenas decisiones y siempre debe existir espacio para excepciones".

Cuenta que en casos extremos de algunos de sus pacientes, la microbiota está tan afectada que "apenas pueden comer pollo con zanahoria porque todo lo demás les hace daño".

"Cuando la comida empieza a generar síntomas, la digestión se vuelve difícil y es cuando la gente, confiando en las redes sociales y en los medios, le echa la culpa a la comida. Esto, además, genera ansiedad, y hace que la gente elimine más alimentos".

Para cuando se dan cuenta, han eliminado gran parte de los alimentos que necesitan para tener una microbiota saludable.

"Muchos de estos problemas empiezan en la infancia", explica la doctora Suárez.

"Hay momentos puntuales del desarrollo, digamos la quitada del pañal, que pueden ser muy traumáticos. O introducir las frutas y las verduras en la dieta de los niños, que no es fácil".

Según Suárez, muchas veces, los papás fallan a la hora de exponer a los pequeños a las frutas y verduras desde la infancia. Una gran manera de hacerlo es presentándoselas como juguetes.

"Hagámosle una mascarilla de aguacate a la muñeca, y no se la va a comer, pero si conoce el aguacate, y juega con él, cuando esté más grande lo va a incluir en su dieta más fácilmente".

Esta exposición a nuevos sabores, olores y texturas tiene además una gran ventaja: se puede hacer en cualquier momento de la vida, como Suárez asegura que le ocurrió a ella.

"A mí la berenjena no me llamaba la atención, pero la aprendí a comer hace un par de años. El aguacate nunca me gustó. Pero si no te acostumbras al sabor y a incluirlos, se van a quedar fuera de tu alimentación".

Según explica la doctora, al entrenar a nuestra microbiota con estos nuevos alimentos, estamos también entrenando nuestro gusto.

"Los gustos cambian porque, en gran parte, están controlados por la microbiota".

Hay muchas cosas sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo que aún no entendemos del todo, pero hay muchas que, a través de arduas investigaciones científicas, hemos podido descubrir.

Y a pesar de que tenemos un universo de información a la mano, para la doctora Suárez es sorprendente lo poco que las personas saben sobre su propio organismo y la vergüenza que les genera preguntar.

"Una persona que está buscando limpiezas, que siente que tiene que limpiar, es porque no está haciendo bien popó. Nosotros como seres humanos tenemos órganos que hacen ese trabajo, tenemos riñones, hígados, pulmones o el colon, que maneja deshechos".

"Si yo soy consciente de eso, no tengo que hacerme limpiezas ni purgas, sino que empiezo a comer más fibra, más frutas, más verduras, y a hacer ejercicio y dormir mejor y a hacer popó muy bien".

Y escucha a tu cuerpo, que tu cuerpo es el primero en decirte qué es lo que necesita.

"Vemos a una cantidad de gente que se levanta temprano para ir al gimnasio o al trabajo, no desayunan y el reflejo de hacer popó, que suele aparecer en la mañana, aparece en el trabajo. Y hay gente que se aguanta porque cree que está 'mal visto (hacer popó)'".

"No somos conscientes de que este es un sistema digestivo, que es finalmente un tubo que conecta boca y ano, muy especializado, que toma unos nutrientes y genera unos desechos, y que si tú no estás pendiente de sacar la basura todos los días, no le das el espacio a hacer popó, vas a tener problemas".