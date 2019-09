Ocho equipos se enfrentarán en la final de la Liga Viva E- Sports este domingo

Después de 2500 partidas y dos meses de competencias en línea, ocho equipos en diferentes categorías se enfrentarán en vivo este domingo 15 de septiembre en la gran final de la Liga Viva E- Sports para obtener el premio mayor.

La actividad, organizada por la empresa telefónica Viva, está dirigida a todo público, se realizará en la ciudad de La Paz y tendrá transmisiones en vivo en Cochabamba y Santa Cruz donde espera reunir a 25 mil personas que disfrutan de los videojuegos.

En Cochabamba, el evento se desarrollará en Coliseo Fabril y los asistentes podrán ver las transmisiones en vivo de las finales desde La Paz, compartir con los conductores de TV Ronald Arnez y Mariana Dupleich, además de disfrutar de diferentes actividades relacionadas al mundo gamer. El ingreso será libre.

En Santa Cruz, el evento se realizará en el polideportivo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

La Paz, donde se realizará la gran final en vivo, contará con dos escenarios y dos pisos equipados para disfrutar del mundo gamer con sala de Retos Gamer Pro, Cabina de Casters, cosplay, entre otros. Además de la presencia de la gamer mexicana, Ari Gameplays, que tiene más de un millón de seguidores en su cuenta de Twitch, y más de un millón y medio de seguidores en YouTube.

Como representante boliviano, el jugador boliviano Adrián "Wisper" Céspedes Dobles, que participó en el mundial de Dota 2 en China, estará presente para compartir con los asistentes.

“Al ser una empresa digital no existirán las fronteras y todas las ciudades vivirán la final como si estuvieran ahí. Estamos contentos de apoyar a la comunidad gamer”, aseguró la Jefa de Comunicación de Viva, Sahara Guidi.

Por su parte, Wisper, invitó a todas las familias a que conozcan, mediante el evento, más sobre el mundo gamer.

“Me siento feliz por el evento y me alegra ser parte de esto. Los invito a que vayan y disfruten del evento”, comentó el gamer.

La liga nacional inicio el pasado 13 de julio con más de 5000 jugadores inscritos a nivel nacional. Es el primer evento de esta categoría y magnitud que se realiza en el país.

“Lo hacemos para que se empiece a considerar los videojuegos como un deporte, para que los papás apoyen a sus hijos que quieren dedicarse como una profesión. Claro ejemplo es Wisper que ya se encuentra en las ligas mayores”, contó Guidi.

Los premios en efectivo van desde los 500 a 5 mil dólares.

Horarios de transmisión:

League of Legends

Gamers: Arena Gaming vs. AS Gaming

Hora: 10:00

Clash Royale

Gamers: Mau vs. Tincho

Hora: 11:00

DOTA 2

Gamers: Extreme Gaming BO vs. We DO

Hora: 14:00

Counter Strike GO

Gamers: Annunaki Gaming Rojo vs. Annunaki Gaming Azul

Hora: 18:00