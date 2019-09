¿Cómo recuperar los mensajes eliminados en WhatsApp?

En WhatsApp se muestra una leyenda cuando un mensaje es eliminado por la persona que lo envió. El sistema siempre tiene huecos que pueden ser aprovechados, por ejemplo, para recuperar el contenido.

Esta noticia tanto buena como mala. Quienes eliminan los mensajes por algún motivo ya no pueden confiarse de que nadie lea el mensaje. Por otro lado, las personas que recibieron un texto y luego aparece como no disponible ya no tendrán dudas sobre qué les enviaron.

A pesar de que WhatsApp cifra los mensajes para que terceros no puedan acceder a ellos, a través de la aplicación WAMR se pueden recuperar los mensajes eliminados es posible y archivos multimedia como fotos, videos, notas de voz, audio, gifs animados y stickers.

La aplicación crea una copia de seguridad de los mensajes basada en el historial de notificaciones, ahí aparecerán todos los textos aunque hayan sido eliminados. Cuando WAMR detecte que un mensaje fue borrado, mostrará inmediatamente una notificación al usuario. También intenta guardar cualquier medio adjunto que haya sido enviado en un texto eliminado por el remitente. Además permite descargar los estados de WhatsApp.

La solución no es definitiva, pues no existe una manera de recuperar los mensajes, sólo ofrece una solución provisional y por lo tanto tiene limitaciones causadas por el sistema operativo Android, principalmente.

Si un chat está puesto en silencio o si el usuario ve un mensaje en WhatsApp y luego es borrado, WAMR no podrá guardarlo en la copia de seguridad. Esto también significa que es imposible recuperar las notificaciones recibidas antes de descargar la aplicación.

A veces ocurre que las copias de seguridad de los mensajes no se guardan porque una interrupción de Android. Para corregir el problema, el usuario debe eliminar WAMR de todos los servicios de optimización de baterías.

Otra razón por la que la aplicación no funciona de la manera correcta es por la falta de conexión a un Wi-Fi o por una red de internet inestable o si el remitente elimina el mensaje antes de que WAMR lo descargue.

Cuando se utilicen datos móviles para la aplicación, puede ocurrir que algunos archivos multimedia no se descarguen de manera automática debido a la configuración. Esto se puede cambiar ingresando a la pestaña de "Ajustes" de la herramienta, luego hay que dar clic en "Uso de datos y almacenamiento", una vez ahí hay se debe seleccionar los medios que se deseen, como las notas de voz, los stickers u otros.

Las versiones antiguas de Android y el idioma del sistema también pueden entorpecer el funcionamiento de la aplicación. Sólo está disponible para Android y se obtiene descargándola desde la Play Store. No está para los dispositivos con iOS, es decir, los iPhone.

Una cuestión a considerar por el uso de WAMR es que el usuario debe permitirle acceso al centro de notificaciones del dispositivo, lo cual podría poner en riesgo la seguridad de la información de la persona.

En general, los comentarios de los usuarios son positivos respecto a la aplicación. Uno de ellos compartió su experiencia sobre los problemas de la herramienta, pues no guarda los mensajes cuando un remitente borra tres seguidos y también omite los textos de los números no guardados en el aparato.

Texto extraído de Infobae.