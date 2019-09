“Gamers”: Liga Viva E-Sports llegó a su final con los mejores

Los equipos Extreme Gaming BO y We DO (DOTA 2), Arena Gaming y AS Gaming (League of Legends), Annunaki Gaming Rojo y Annunaki Gaming Azul (Counter Strike GO) y los “gamers” individuales Mau y Tincho (Clash Royale) se enfrentaron ayer, en sus respectivas categorías, en la final de la Liga Viva E-Sports.

La actividad, organizada por la empresa telefónica Viva, arrancó a las 10:00 y se llevó a cabo en el Campo Ferial Chuquiago Marka (La Paz), donde la “streamer” mujer más seguida en Twitch español, Ari Gameplays (México), y el jugador cochabambino Adrián “Wisper” Céspedes (que participó en el mundial de Dota 2 en China) estuvieron presentes.

A la vez, en Cochabamba, el evento fue transmitido en vivo desde el Complejo Fabril, donde asistieron cientos de personas que además disfrutaron de la tecnología de la empresa telefónica en diferentes actividades. Los conductores de televisión Mariana Dupleich y Ronald Arnez animaron el encuentro.

La primera liga boliviana de deportes electrónicos fue todo un éxito. Se jugaron más de 2.500 partidas durante los dos meses que duró la competencia en línea.

Al cierre de esta edición, aún no se conocía a los ganadores.

Lea la nota completa en la página web de Los Tiempos o escanee el código QR adjunto en este espacio.

DATOS

1. Los premios

En la categoría League of Legends, el ganador se llevó 27.840 bolivianos. Mientras que el segundo lugar, 13.920 bolivianos.

La segunda categoría premiada fue la de Clash Royale. El ganador se hizo acreedor de 5.220 bolivianos.

La tercera premiación fue de infarto y empezó a las 14:00 de la tarde cuando los equipos Extreme Gaming BO y We DO pelearon por el premio más importante del día en la final de la categoría Dota 2. Los ganadores se llevaron un monto de 34.800 bolivianos.

Por último, la categoría final correspondiente a Counter strike Go, se jugó a las 18:00 horas. El primer lugar ganó un monto de 27.840 bolivianos y el segundo lugar, 13.920 bolivianos.

2. El evento

La Liga Viva E-Sports, organizada por la empresa telefónica Viva, arrancó el pasado 13 de julio con más de 5.000 jugadores inscritos a nivel nacional.