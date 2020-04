Científico desarrolla un software que detecta el coronavirus en segundos y con un 98 por ciento de precisión

Saber si una persona tiene o no coronavirus lleva un proceso que requiere pruebas que se realizan en 48 horas. El testeo es clave para contener el brote, según la Organización Mundial de la Salud.

Mientras la comunidad científica busca y procesa una vacuna contra el Covid-19, un científico norteamericano desarrolló una nueva tecnología que puede producir un diagnóstico en cuestión de segundos y con una precisión del 98 por ciento.

Barath Narayanan, del Instituto de Investigación de la Universidad de Dayton, en Ohio (Estados Unidos), diseñó un código de software específico que puede detectar la enfermedad con sólo escanear radiografías de tórax.

El proceso utiliza un algoritmo de aprendizaje que fue entrenado usando escaneos de aquellos con y sin la enfermedad para buscar marcas asociadas con el coronavirus.

“Lo que eso significa es que el software ha decidido que algo está ahí, en esa región en particular, y ese algo en particular cumple con sus criterios para clasificar la imagen como si tuviera marcas de Covid-19, en contraposición a no tener Covid-19, o en contraposición a tener otra enfermedad pulmonar", explicó Narayanan.

“Usando el aprendizaje profundo, una rama de la inteligencia artificial, el algoritmo se enseñó a sí mismo a identificar estas marcas. A medida que ha continuado entrenándose con rayos X adicionales en mi investigación en curso, su tasa de precisión pasó del 98 por ciento a más del 99 por ciento”, agregó.

El experto explicó que "las herramientas de diagnóstico basadas en software pueden servir como una valiosa y virtual segunda opinión para los profesionales médicos, especialmente en partes del mundo donde los equipos médicos tienen poco personal”. Y además aseguró que estas tecnologías pueden ser ajustadas para detectar incluso las más pequeñas anomalías en las imágenes, las que son difíciles de ver con el ojo humano, con lo cual ayuda al médico a diagnosticar y tratar más rápido.

Este no es el primer proyecto de Narayanan, de hecho lleva años trabajando con la inteligencia artificial “con la esperanza de desarrollar tecnología que ayude a los profesionales de la salud a diagnosticar y tratar a los pacientes con mayor rapidez.”

Narayanan, desarrolló con éxito códigos de software que detectan cáncer de pulmón y de mama, malaria, tumores cerebrales, tuberculosis, retinopatía diabética y neumonía, todo ello con una precisión del 92 al 99 por ciento.

Solo tres días después del hallazgo, el software fue adquirido por la compañía de desarrollo de Carolina del Sur, Blue Eye Soft.

El propietario de Blue Eye Soft, Srikanth Kodeboyina, y su equipo desarrollaron aún más la tecnología, y planean presentar una propuesta completa a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU para su aprobación “en cuestión de días”. Es más, ya comenzaron los trámites para una patente provisional.

"Esperamos poder llevar esta nueva herramienta al mercado muy rápidamente", dijo Kodeboyina en un comunicado, y añadió que a la plantilla estable de su empresa, unos 40 empleados, se unieron ‘virtualmente’ en los últimos días más de 100 profesionales con sede en Singapur, India y en todo Estados Unidos, aportando su experiencia en una variedad de campos.