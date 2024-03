El Parlamento Europeo encarrila la primera ley de inteligencia artificial del mundo

El Parlamento Europeo ratificó este miércoles la ley de inteligencia artificial (IA) que pactaron en diciembre las instituciones europeas, la primera que regula esta tecnología en el mundo, y dio así un paso importante para su aprobación definitiva en la Unión Europea.

"Europa es ahora un referente mundial en inteligencia artificial", indicó tras el voto el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, quien aseguró que "estamos regulando lo menos posible, pero todo lo necesario".

"Un marco pionero en Europa para la IA innovadora, con límites claros", señaló por su parte en la red social X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien añadió que "se beneficiará a la fantástica cantera de talentos de Europa " y "sentará las bases de una IA fiable en todo el mundo".

I welcome the @Europarl_EN vote on the AI Act.







Europe’s pioneering framework for innovative AI, with clear guardrails.







This will benefit Europe’s fantastic pool of talents.







And set a blueprint for trustworthy AI throughout the world.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 13, 2024