Ingenieros de IA y analistas de datos, las profesiones que más se necesitan hoy

Ingenieros de inteligencia artificial (IA) y analistas de datos se han convertido en las profesiones más solicitadas por la industria tecnológica global, impulsados por la aceleración de la digitalización y la integración de nuevas tecnologías en todos los sectores.

De acuerdo con un estudio de Mordor Intelligence, los empleadores priorizan candidatos con competencias en IA, nube, datos y ciberseguridad, habilidades cada vez más difíciles de validar mediante simples filtros de currículum.

Este fenómeno impacta tanto a nivel global como en los mercados latinoamericanos. En Colombia, por ejemplo, las empresas están dispuestas a ofrecer hasta un 29% más de salario a quienes demuestren habilidades sólidas en IA y competencias digitales, según un informe de Amazon Web Services (AWS).

Cuáles son las habilidades más valoradas por las empresas tecnológicas

Las organizaciones buscan profesionales que combinen competencias técnicas y una comprensión profunda del ecosistema digital. No solo hay que dominar conceptos básicos: se requieren habilidades en cloud computing, ciberseguridad, machine learning y analítica avanzada de datos.

Ricardo Caballero, Ricardo Caballero, managing Director para Colombia y Ecuador de TD SYNNEX, resume este desafío: “El mundo tecnológicamente hablando es hybrid multi-cloud. Una parte la tengo en mi data center, otra en la nube, y hay que asegurar la información donde esté”.

Además, el sector demanda capacidad de adaptación y aprendizaje continuo. “Desafortunadamente, en ciertos temas la universidad se queda muy atrás respecto a las necesidades tecnológicas que requieren las empresas”, advierte Caballero.

La formación tradicional puede ser insuficiente frente a la velocidad de cambio en la industria, lo que obliga a las empresas a invertir en capacitación interna y a acortar los tiempos de certificación.

Por qué la ciberseguridad es un tema clave para las empresas

Caballero destaca que la digitalización avanza hacia esquemas donde la información circula “en nuestros celulares, en el PC, en diferentes puntos”. Esta dispersión obliga a las empresas a redefinir sus estrategias de protección y a buscar profesionales capaces de identificar vulnerabilidades en múltiples plataformas y dispositivos.

El directivo agrega que la ciberseguridad ya no se limita a prevenir ataques, sino a garantizar la capacidad de recuperación y la continuidad del negocio. “Si tengo un ataque, ¿cómo me levanto rápidamente? ¿Cómo me recupero rápidamente?”.

Más datos

Otros trabajos que buscan las empresas son expertos en ciberseguridad, machine learning y computación en la nube