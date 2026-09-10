Claves para crear la foto más realista de cómo me vería en los años 80 con IA

Convertir una fotografía actual en un retrato con estética de los años 80 se convirtió en una de las tendencias más populares dentro de las herramientas de inteligencia artificial generativa. Tanto ChatGPT como Gemini permiten modificar vestuario, peinado, maquillaje, entorno e iluminación de una imagen sin alterar los rasgos físicos de la persona que aparece en ella.

El resultado es un retrato con colores intensos, grano analógico y peinados con volumen, propios de aquella década, que muchos usuarios comparten en redes sociales tras aclarar que se trata de una edición hecha con IA.

Cómo elegir la foto base para



un retrato retro con IA

El primer paso consiste en seleccionar una imagen de partida adecuada. Conviene usar una fotografía donde el rostro se vea con claridad, con luz suficiente, buena resolución y pocos filtros aplicados.

Estas condiciones permiten que el sistema reconozca mejor los rasgos faciales, el tono de piel y la estructura del rostro. Una imagen borrosa, tomada desde lejos o muy oscura puede provocar que la herramienta modifique detalles importantes de la persona.

La pose también incide en el resultado final. Una foto frontal o ligeramente lateral facilita que la inteligencia artificial conserve la posición original mientras transforma el resto de la escena.

Cuando en la fotografía aparece más de una persona, la instrucción debe especificar quién debe mantenerse igual y si la edición se aplicará a todos los integrantes de la imagen. Una vez elegida la foto, el usuario debe cargarla dentro de una conversación con ChatGPT o mediante la función de edición de imágenes disponible en la plataforma.

Qué debe incluir el prompt para respetar la identidad facial

La instrucción tiene que pedir de forma explícita que el modelo conserve la identidad de la persona. Este punto resulta central porque la edición puede cambiar el peinado, la ropa y la iluminación, pero no debería convertir al sujeto en alguien distinto. El prompt, además, debe evitar referencias directas a personas reales, marcas o fotografías específicas.

Una base posible para comenzar es la siguiente instrucción: “Transforma esta fotografía para que parezca una imagen tomada a mediados de los años 80. Mantén exactamente la identidad de la persona, sus rasgos faciales, estructura del rostro, tono de piel y características físicas. No cambies su apariencia facial ni la conviertas en otra persona. Cambia únicamente el vestuario, peinado, maquillaje, accesorios y entorno para que correspondan con la estética de esa década”.

A partir de esa base se pueden sumar detalles concretos, como una chaqueta vaquera, hombreras, pendientes grandes, cabello con volumen, maquillaje con sombras intensas, luces de neón o un fondo de estudio con tonos rosa, azul y violeta, según el estilo que se quiera lograr con ChatGPT.