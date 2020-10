Joven boliviano realiza doblaje al español de última serie de Pokémon

Gustavo Romero



Claudio Ricardo Zambrana, un apasionado de la serie Pokémon, tuvo que recorrer un largo camino antes de hacer el doblaje latino de los últimos siete capítulos de la serie que fue lanzada únicamente con subtítulos en español. La empresa The Pokémon Company International hizo un contrato con el joven boliviano, lo que lo hizo sentir muy feliz, porque es un fanático del dibujo animado desde 1996 cuando apareció por primera vez el videojuego.



Claudio, estudiante de comunicación y periodismo de la Universidad del Valle, subsede La Paz, cuenta que desde muy pequeño colecciona figuras de Pokémon y juega videojuegos, también le gusta dibujar, hacer animaciones, ver anime, leer y sacar fotografías, dice en una entrevista.



Cuando estudiaba en la universidad, a la par pasó por radio Stereo 97 y el canal Red Uno. Con toda esa experiencia y las lecciones aprendidas en su centro de estudios, empezó a subir información sobre Pokémon a sus redes y tuvo mucha acogida. Fue entonces que los organizadores del grupo de seguidores bolivianos de Pokémon vieron que el potencial de Claudio daba para más y le sugirieron que suba contenidos en alguna red social, que es cuando y donde empieza toda esta gran aventura.



Inicialmente, Claudio abrió un canal en Youtube, donde compartía videos trabajados con mucha pulcritud, con pre y posproducción para poder realizar contenidos de calidad, y fue entonces que tuvo un gran alcance.

claudio Claudio

El 15 de enero de este año salió la serie de 7 capítulos de Pokémon y estaba doblada en japonés y al español de España, pero no en español para Latinoamérica, por lo que fue difundido subtitulado en esta región. Fue entonces que Claudio escuchó, en el grupo de Pokémon, que querían un doblaje, y es ahí que se le ocurrió hacerlo, ya que tenía todo el material para poder producir ese doblaje.Buscó ayuda y su novia Eymi acudió a su llamado. Fue una experiencia sin igual para ambos y luego lo subieron al grupo de Pokémon para saber que opinaban los demás y tuvieron gran aceptación. Entonces ellos les pidieron que lo suban a Youtube y ahí empezaron a tener dificultades, porque al incluir este contenido a esta plataforma, detectaron que el producto pertenece a The Pokémon Company International y bloquearon el contenido.“Recibo una llamada en mi celular y me dijeron que eran The Pokémon Company International. Lo primero que me preguntaron fue que si podía hablar inglés. Les dije sí y fue una conversación mediana. Me dijeron que vieron el doblaje que hice y por esta situación de la pandemia podían apoyar siempre y cuando esté muy comprometido a seguir con el doblaje de los 7 capítulos que ellos iban a emitir”, comentó Claudio.Él se sintió muy emocionado y feliz y aceptó el trato. Entonces empezó a buscar las voces para hacer el doblaje, decidió hacer un casting virtual en los grupos de Facebook, el imaginaba que no iba a tener mucho impacto, pero no fue así, ya que la publicación tuvo más de mil reacciones. El público empezó a interesarse sobre este casting y mandaron mensajes a Claudio.Después, cuenta, que empezó a elegir a las personas con las que iba a realizar el doblaje. En este casting había personas de otros países como Chile y México. Una vez seleccionadas las personas, se les enviaba el diálogo y se realizó el segundo capítulo en 1 mes. Ya al subir el capítulo a Youtube, bloquearon el video pero le llegó un correo a Claudio días después, diciendo que The Pokémon Company International había autorizado el contenido.

claudio Claudio Zambrana

Ya con el permiso de Pokémon, el canal de Claudio era oficial. Después empezaron a subir los demás capítulos, cuidando la imagen de The Pokémon Company International. Claudio dijo que subirá más contenidos al canal para que las personas se diviertan con sus videos y anunció que se vienen más sorpresas.Claudio manda un mensaje aquellos jóvenes que les interesa hacer contenidos: “Las personas que están animadas, que simplemente lo hagan, que busquen herramientas, con un celular se pueden hacer bastantes cosas…busquen en youtube cursos de edición, de locución”.Claudio Zambrana está en Youtube: https://www.youtube.com/c/ClauWorld Facebook: https://www.facebook.com/clauworldtube/ Instagram: https://www.instagram.com/clau_pokemon/