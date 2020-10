Cómo es el nuevo inodoro de 23 millones de dólares que diseñó la NASA y que es más cómodo para las mujeres astronautas

La NASA lanzará un nuevo inodoro de gravedad cero para probarlo en la Estación Espacial Internacional (EEI) antes de su posible uso en una futura misión a la Luna.



El inodoro espacial de titanio costó US$23 millones, según reportan CBS, socio estadounidense de la BBC, y otros medios.



El aparato aspira los desechos que produce el cuerpo y llegará a la EEI en un cohete de carga.



Según la NASA, el inodoro, llamado oficialmente "Sistema universal de manejo de desechos" (UWMS, por sus siglas en inglés), ayudará a los astronautas a llevar "con valentía" las misiones en el espacio profundo.



La NASA dijo que el "sistema de vacío" del inodoro fue diseñado para la comodidad de las astronautas mujeres a diferencia de los modelos anteriores.



Se suponía que el cohete que transportaba el baño despegaría de Wallops Island, Virginia, Estados Unidos, este jueves.



Pero la misión fue abortada menos de tres minutos antes del lanzamiento debido a dificultades técnicas.



El cohete finalmente despegó en la noche del viernes y está previsto a llegar a la EEI a las 5:20 de la mañana del lunes, hora del este de EE.UU., 9:20 GMT.



¿Cómo es el inodoro?



El inodoro utiliza un sistema de vacío para succionar los desechos que produce el cuerpo en un entorno de gravedad cero.



Para mayor privacidad, el inodoro está ubicado dentro de un cubículo, como en un baño público en la Tierra.

nasa El lanzamiento del cohete Northrop Grumman's Antares se retrasó este jueves por problemas técnicos. NASA

La NASA dice que el inodoro representa una mejora de las instalaciones actuales en la parte estadounidense de la EEI.Los diseñadores también prestaron más atención a la comodidad de las astronautas mujeres."[Una] Gran parte de nuestro proyecto fue optimizar el uso del inodoro para el equipo femenino", dijo Melissa McKinley, gerente de Proyectos de la NASA, a CBS News."La NASA pasó mucho tiempo trabajando con los miembros de la tripulación y haciendo evaluaciones para mejorar el uso del asiento del inodoro y el embudo de orina para que sea más cómodo de usar por parte de las tripulantes", dijo.Cómo funcionan los trajes que permiten no ir al baño durante casi una semana.Estas mejoras de diseño se pondrán a prueba en la EEI antes de que finalmente se incorporen a las cápsulas Orion que llevarán a los astronautas a la Luna.Un ensayo exitoso, en todos los sentidos del término, es lo que esperan los astronautas."Limpiar un desastre es un gran problema. No queremos fallas ni escapes", dijo McKinley a la agencia de noticias Associated Press.El cohete Antares, de la empresa aeroespacial Northrop Grumman, entregará el nuevo inodoro como parte de una carga que también incluye equipo científico, suministros para la tripulación de la EEI y repuestos.Los inodoros espaciales "utilizan un flujo de aire para aspirar la orina y las heces que expulsa el cuerpo y colocarlos en los receptáculos adecuados", dice la NASA.

nasa El baño ha sido diseñado pensando en las astronautas mujeres. NASA

En un video publicado en Twitter este jueves, la astronauta de la NASA Jessica Meir describió el inodoro como un "sistema de vacío"."Imagina que tienes una aspiradora y estás absorbiendo cosas. [Como] Encender un gran ventilador, que está atrayendo todo dentro del inodoro", dijo.¿Cómo hacen los astronautas para ir al baño en el espacio?.Hay un embudo de forma especial para la orina y un asiento para las deposiciones, que se pueden utilizar simultáneamente."El asiento del UWMS puede parecer incómodamente pequeño y puntiagudo, pero en microgravedad es ideal", dijo la NASA. "Proporciona un contacto corporal ideal para asegurarse de que todo vaya donde debería".Cuando se sientan en el inodoro, los astronautas pueden usar sujeciones para los pies y agarraderas para evitar que se vayan flotando.. Como dijo Meir, en la EEI "el café de hoy es el café de mañana".Los desechos fecales no reciben el mismo tratamiento, pero la NASA dice que está estudiando esta posibilidad."Al igual que todo lo demás, ir al baño en el espacio es algo a lo que tienes que acostumbrarte", dijo Meir.