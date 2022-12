La tiktoker Albertina revela que sufre problemas cardíacos y se ausentará de las redes

“Este es uno de los videos más difíciles que hago, resulta que estoy mal del corazón. Vivan cada día como si fuera el último”, con estas palabras la reconocida tiktoker boliviana Albertina Sacaca informó que sufre problemas cardíacos por lo que se ausentará de las redes para someterse a los estudios correspondientes.

Contó que recibió como obsequio una rinoplastia del cirujano plástico chuquisaqueño Ignacio Tapia, pero decidió cederla a su hermana. Sin embargo, el médico decidió obsequiarle otra cirugía, pero descubrieron sus problemas cardíacos tras someterse a estudios necesarios para la intervención.

"Resulta que estoy mal del corazón y esta vez no es que el cacas me ha roto mi corazón, ni Cristiano Ronaldo, no tienen la culpa de nada, ya me hecho todos los estudios posibles, pero tengo que viajar a otra ciudad más grande para ver porqué mi corazoncito no está tan bien", contó con el carisma que la caracteriza.

En el video publicado en sus redes pidió a sus seguidores que "vivan cada día como si fuera el último, no hagan daño a nadie, nada en esta vida es seguro, solo estamos de pasada, todos vamos al mismo lugar".