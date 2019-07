Aprehenden a exalcalde de Quillacollo Eduardo Mérida

COCHABAMBA |

El exalcalde Eduardo Mérida (FPV) fue aprehendido hoy, en el marco de la investigación del caso de desayuno escolar en Quillacollo.

"Por el solo hecho de haber denunciado a Zacarías Jayta y Víctor Osinaga nuevamente por taparme la boca con un mismo caso me están llevando. Lamentablemente, la Fiscalía le hace caso un delincuente. Es una pena me vincula con el desayuno escolar cuando la mismas empresas declararon que no me dieron ni un solo centavo", expresó a la Red ATB.

La exautoridad, junto a otros aprehendidos por el mismo caso, fue trasladada hasta las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción.

Esta tarde, la Fiscalía realizó el allanamiento del domicilio del diputado Lucio Gómez (MAS) por el caso audios de corrupción. El mismo fue declarado en reserva por diez días.

ANTECEDENTES

El caso audios de corrupción se comenzaron a investigar en enero de 2019 tras que Mérida denunció el cobro de sobornos de Jayta y otros a las empresas.

Mérida fue suspendido del cargo en junio de 2018 por una sentencia de primera instancia por la falsificación de su libreta militar, pero actualmente es investigado por otro caso de audios y tiene detención domiciliaria.