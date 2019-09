Semapa presenta 2da denuncia contra Serhan

El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) presentó una segunda denuncia contra el exgerente de la empresa Gamal Serhan, por el presunto nombramiento ilegal de una funcionaria en el área de comunicación sin que ésta cumpla los requisitos exigidos en el manual de funciones para ocupar el cargo, según documentación a la que accedió Los Tiempos.

“Se puede deducir que no se habría dado cumplimiento a las condiciones legales establecidas por el manual de funciones (...) con relación a Profesional 2 (manejo de información), ya que la funcionaria no posee un título en provisión nacional”, señala parte de la querella.

Según la denuncia, la funcionaria fue designada el 18 de enero de 2018 en el área de comunicación (Profesional 2) por un periodo de tres meses, mediante el memorando 78/2018, ítem37, firmado por el entonces gerente Gamal Serhan.

Luego, el 19 de marzo, la jefa del departamento de Recursos Humanos, Jackelline Sánchez, envió a la funcionaria un comunicado instruyendo que presente la documentación faltante en el folio personal: título en provisión nacional, certificado de idioma quechua y carnet de asegurada a la Caja Petrolera de Salud (CPS), documentos que presuntamente no completó.

“En mérito a la revisión de su file personal y pese a la solicitud realizada anteriormente se pudo evidenciar que su persona no presentó la siguiente documentación (...). Usted deberá remitir la documentación mencionada, en caso de incumplimiento se tomará las acciones que corresponda”, indica el memorando 185/2018.

Al respecto, Serhan señaló que él no tiene responsabilidad en este tema y que anteriormente ya se le inició un proceso administrativo del cual salió absuelto.

“Es una estupidez que me hayan iniciado un proceso penal cuando en el proceso administrativo dice que yo no tenía ninguna responsabilidad. Yo no soy experto en Recursos Humanos”, dijo el exgerente.

La funcionaria continúa trabajando en la institución, pero ahora ocupa el cargo de inspector de fugas sin que se haya acreditado su formación para este cargo. Sin embargo, no desempeña ese rol porque no conoce de plomería, por tanto, está en la sección de Atención al Cliente atendiendo los reclamos de los usuarios.

Se intentó conversar con la funcionaria designada por el exgerente Serhan para saber su versión, empero en Semapa se comunicó que está de vacaciones.

Esta querella es la segunda en contra del exgerente Gamal Serhan. En la primera, por la presunta compra irregular de dos lotes de medidores, ya tiene una imputación del Ministerio Público y se está a la espera de que la Fiscalía notifique a las partes para que se convoque a una audiencia cautelar, porque la Fiscalía pide su detención.