Comisión trabajará sobre tres proyectos para terminal de buses

Tres propuestas que cuentan con sus respectivos terrenos buscan ser la salida al problema que hoy representa la terminal de buses. Los proyectos de Jaime Veizaga, Carlos Olmedo y la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) se presentaron en un foro organizado por el Ministerio de Obras Públicas. Luego, se acordó conformar una comisión para trabajar en estas ideas y encontrar una salida.

Representantes de juntas vecinales, pobladores de La Maica, Abarrancho, la Federación de Transporte son algunas de las organizaciones que participaron del foro. Escucharon las tres propuestas durante la mañana y luego expusieron sus inquietudes.

También estuvieron presentes la gobernadora, Esther Soria, y el alcalde suplente temporal de Cochabamba, Iván Tellería.

Propuesta 1

El primero en presentar su propuesta fue el actual dueño de la terminal, Jaime Veizaga. Se trata de un proyecto que se está socializando desde hace varios años. Tiene por objetivo duplicar la capacidad de la terminal actual sobre un terreno de 68 hectáreas.

El terreno del que disponen está ubicado entre el aeropuerto y la planta de aguas residuales de Albarrancho. “Tenemos licencia ambiental, proyecto a diseño final y uso de suelo de equipamiento. Si nosotros queremos podemos empezar obras ya mismo, pero pedimos seguridad jurídica”, dijo Veizaga.

Con esto se refiere a que pide garantías para que las condiciones no cambien con el tiempo y no se encuentre con obstáculos, que ahora mismo no existen, para obtener la licencia de terminal de buses.

Propuesta 2

El segundo proyecto fue planteado por Carlos Olmedo, uno de los propietarios de la Zona Franca de Cochabamba (Zofraco). En este caso, la oferta es de 12 hectáreas con posibilidad de crecer hasta 38.

También propone la implementación de una línea de tren que conecte con el lugar.

El terreno se encuentra junto a Zofraco. Asegura que no es un área agrícola, por lo que no existiría afectación, pese a que fue una de las observaciones de los vecinos de La Maica, que se encuentran a pocos metros.

Tampoco se dilucidó sobre el impacto ambiental que generaría una terminal de buses en la laguna.

Propuesta 3

La tercera propuesta la hizo la UMSS. En este caso, se proyecta una red de terminales, pues no todos los pasajeros llegan hasta la ciudad. Plantean revitalizar las estructuras de Sacaba y Quillacollo.

Además reacondicionar la actual terminal para algunos destinos y la construcción de una cuarta estructura en la avenida Petrolera en unos predios de la Gobernación, planteó el arquitecto Guillermo Bazoberry.

Ahora, una comisión conformada por las entidades presentes determinará el proyecto que resolverá la congestión en la terminal actual.

DIERON MÁS TARJETAS DE LAS DEBIDAS

El viceministro de Transporte, Jamil Zavala, informó que la otorgación de tarjetas de operaciones a empresas de transporte se detuvo en todo el país, debido a la falta de espacio en las terminales de buses.

En Cochabamba se otorgaron 90 para el servicio interdepartamental, cuando la terminal sólo tiene 84 espacios de boletería y salidas. En el caso de las empresas de servicio internacional se dieron 13 tarjetas cuando el máximo es 11, explicó Zavala. Además, se identificó a dos empresas irregulares que serán sancionadas.