Protesta: a ocho meses de aluvión, falta el 60% de obras en Tiquipaya

Vecinos de Tiquipaya protestaron ayer porque, a ocho meses del segundo aluvión, falta ejecutar el 60 por ciento de las obras para reducir los riesgos de un desborde del río Taquiña en la época de lluvias.

Estiman que, de los 25 disipadores que se debe instalar en la parte media y alta de la cuenca Taquiña, sólo se implementaron 10.

La falta de celeridad en los trabajos y la ausencia de maquinaria en la parte baja del río para dragar y limpiar el material de la mazamorra motivaron a los vecinos a instalar cuatro puntos de bloqueo exigiendo que la Alcaldía y la Gobernación garanticen que las obras estarán terminadas antes de la época de lluvias.

Los puntos de bloqueo más contundentes se instalaron en los puentes de las avenidas Ecológica y Circunvalación, donde los promontorios de tierra obligaron al transporte a buscar otras vías.

Vecinos de los distritos 5 y 6 levantaron ayer los bloqueos tras la firma de un acuerdo que indica que la maquinaria y trabajos se incrementarán a partir del martes.

“Se fijó como plazo máximo que todos los trabajos deben concluir hasta el 15 de diciembre, porque hemos visto en una inspección que hicimos que el cerro se está rajando. Tenemos miedo de que baje todo ese material y se abra camino destrozando todo a su paso, porque parece que es el doble o triple de lo que se deslizó en la primera y segunda mazamorra”, indicó Guadalupe Rojas, representante de la OTB Molle Noroeste.

Varias familias damnificadas expresaron que decidieron reconstruir sus viviendas o levantar muros perimetrales, debido a que no tienen a dónde ir o no logran vender sus casas, porque la gente no quiere adquirir bienes inmuebles en la zona por temor a un tercer aluvión desde el Tunari.

Las empresas que retiraban agregados del río se retirarán porque no hicieron la limpieza.

El director de la Madre Tierra de la Alcaldía, Aurelio Ayala, informó que emplazan 12 colmatadores en el lugar donde se originó la mazamorra por el Fondo de Inversión Productiva y Social y agregó que existe un avance del 80 por ciento.

“El segundo proyecto, que consta de 13 disipadores, lo está ejecutando Emagua, que es dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Ése está con un avance de 30 por ciento”, dijo.

El director del Servicio Departamental de Cuencas, Omar Vargas, subrayó que la Gobernación supervisa 35 trabajos en la cuenca y afirmó que además construyen dos lagunas de sedimentación.

“Vamos a concluir lo que nos falta. Estos proyectos se comenzaron a elaborar luego del primer aluvión en 2018; por el tema burocrático, no avanzaron y, cuando se logró conseguir los fondos, llegó el segundo desastre”, dijo.