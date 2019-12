Crecimiento del PIB será de un 2%, según el IBCE

La Paz

Bolivia experimentaría en 2019 uno de los índices más bajos de crecimiento del PIB en 20 años, con un incremento del 2% al 2,5%, de acuerdo con las proyecciones del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que señala también que ese crecimiento es a costa de más deuda externa e interna, y que el país tiene las condiciones para crecer al 7% en los próximos años.

Año atípico

Las causas de este bajo crecimiento se deben, asegura la entidad, a que fue un año atípico, porque hubo factores internos como la actividad electoral, incendios, paro de tres semanas, convulsión social y factores externos como la guerra comercial EEUU-China, desaceleración del comercio mundial por menor crecimiento de China, devaluaciones generalizadas, menor demanda de gas por Brasil y Argentina, recesiones en Argentina y Paraguay, convulsión social en Chile y Ecuador, que -según el IBCE- resintieron severamente la economía boliviana.

“Pese a ello, Bolivia crecerá por encima del 2%, tal vez sea la menor expansión del PIB en 20 años, pero creceremos, y si de hoy en adelante rompemos los frenos al desarrollo trabajando juntos sector público y privado, facilitando la inversión, la producción y exportación, resolviendo el déficit estructural en el sector externo, en los próximos años Bolivia podría crecer al 7%”, dijo Pedro Colanzi Serrate, presidente del IBCE, durante la conferencia de balance de la gestión 2019 en el que detectan preocupaciones y propuestas para la economía del país, “con el sano optimismo de que Bolivia tiene todas las condiciones para un mayor desarrollo, si se da un “golpe de timón” a las políticas públicas”, señaló.

El menor en 20 años

En esa línea, de confirmarse las proyecciones a la baja, el país experimentaría el 2019 uno de los índices más bajos de crecimiento del PIB en 20 años, con un nivel entre 2% y 2,5%. Sin embargo, Bolivia tiene las condiciones para crecer al 7% en los próximos años.

Bolivia crece, pero a costa de más deuda externa e interna que, si bien aún es manejable, cada vez será más difícil lograr nuevos créditos externos y más caro de pagarlos, por la subida del riesgo. Para no endeudarse más, hay que promover la inversión privada, tanto la nacional como la extranjera.

“Las finanzas públicas no están bien, porque gastamos más de lo que recaudamos: sin déficit fiscal Bolivia no crecería como lo ha venido haciendo. Hay que “sincerar” esta situación para que no se torne inmanejable. Bolivia debe avanzar a la formalización de la economía con el aumento de la base de contribuyentes, la disminución del número de tributos y la rebaja de alícuotas”, establece el IBCE.