Defensor exige al Gobierno no movilizar más funcionarios ni gente de otras regiones; a los movilizados les pide prudencia

Luego del enfrentamiento de este domingo en El Alto, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, hizo un llamado al Gobierno para que no movilice más funcionarios y personas del interior del país, mientras que a los movilizados pidió que actúen con prudencia y respeto.



"Le exigimos al Gobierno que no se movilicen más funcionarios públicos, ni se puedan trasladar otras personas del interior del país, porque se están generando ámbitos de violencia que no pueden tolerarse entre bolivianas y bolivianos", dijo Callisaya.



Señaló que se debe evitar la judicialización de la protesta, porque lo único que está haciendo esto es caldear más los ánimos.



A los movilizados, Callisaya les pidió "que puedan ser prudentes, que puedan ser respetuosos y evitar que se generen también situaciones que puedan generar violencia con los propios ciudadanos".



La Defensoría realizó una verificación en la zona de Ventilla, donde se generó un enfrentamiento donde los afines al Gobierno pretendían realizar un cabildo, pero se generaron hechos de violencia con personas que arremetieron contra la concentración.



Callisaya dijo que hubo una "reacción justificable de los vecinos del lugar en contra de aquellas personas que no son de la zona", lo cual se plasmó en los actos de violencia.



En los enfrentamientos, hubo personas que se identificaban como vecinos, quienes rechazaron la concentración "arcista" bajo el argumento de que tenían personas del interior del país. Incluso corrió la versión de que la Unión Juvenil Cruceñista estaba en el cabildo.



En ese marco, hubo enfrentamientos a pedradas y petardos, hasta la intervención de la Policía.

Heridos y aprehendidos



El Defensor reportó que tres ciudadanos con heridas fueron trasladados al Hospital Boliviano Japonés, además que 10 personas fueron atendidas en ambulancia.



Señaló que una ambulancia ha sido objeto de agresión material, así como en la obstaculización de la atención.



Asimismo, se verificó la aprehensión de cuatro ciudadanos en la FELCC de Ciudad Satélite.



Acercamientos para el diálogo



El Defensor resaltó al finalizar la tarde de este domingo que existen acercamientos para plasmar un diálogo. Reveló que había recibido una postura del Gobierno para este efecto.



"Estamos en ese proceso de evaluación, esperemos sinceramente que podamos reflexionar y tomar la posibilidad de que se desarrolle ese diálogo efectivamente", agregó.