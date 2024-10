Viceministro advierte con controles en mercados para evitar agio y especulación

El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, anunció ayer que hoy se harán controles en mercados para evitar el agio y la especulación en medio de un creciente alza en los precios de los productos de la canasta familiar. El Gobierno justificó el encarecimiento con los bloqueos liderados por Evo Morales.

“Vamos a ir contra todo lo que es el agio y la especulación. Vamos a hacer un operativo bastante grande mañana (hoy). Vamos a ir a controlar centros de abasto y mercados para que no se juege con el bolsillo de nuestras familias que están sufriendo y son golpeadas por este bloqueo que sólo beneficia a una persona”, dijo Mollinedo.

En la misma línea, el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, manifestó que los precios se han incrementado debido a que los comerciantes deben evadir bloqueos y cumplir rutas más largas.

“Los productores deben hacer vueltas más largas y esto encarece costos de logística, lo que es causado por este bloqueo que está generando el ala radical. Es inconsebible que se afecte el bolsillo del pueblo boliviano, la mesa del más pobre, por solamente el capricho de un bloqueo. Consideramos que el Gobierno nacional con Emapa y el comité de seguridad alimentaria ya tomó medidas para que el producto llegue a los mercados”, dijo Montenegro.

El Gobierno aún no ha dado señales de intervenir los bloqueos localizados en el Chapare cochabambino, bastión del líder cocalero Evo Morales.

El precio del kilo de pollo llegó a costar 20 bolivianos, aunque en Emapa se ofrece a 16,5 bolivianos y ante la alta demanda se reforzarán las ventas con 5.000 unidades a partir del lunes.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, dijo que “parece que a Evo Morales no le interesa la economía. Cuando él dice: No hay recursos, las familias están sufriendo. ¿Quién está ahora ocasionando en este momento con el bloqueo de caminos para que las familias no tengan el acceso a los alimentos? Lamentablemente, los bolivianos y las bolivianas ya nos hemos dado cuenta cuál es la intención que tiene este pequeño grupo de líderes que quiere afectar al ama de casa, al alimento de la familia”.