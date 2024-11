Grover García llama a la unidad y pide democratizar y renovar el MAS IPSP

El dirigente campesino Grover García fue notificado oficialmente ayer por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como presidente del MAS, mediante el auto TSE/RSP 022/2024.



En conferencia de prensa conjunta con los ejecutivos del Pacto de Unidad “arcista”, Grover García calificó como un hecho histórico la decisión del TSE de reconocerlo como el nuevo presidente del MAS.



Convocó a la unidad de la militancia y anunció la realización de congresos departamentales para actualizar el estatuto orgánico del partido. “Convocar a la unidad a todos los militantes, simpatizantes y también al pueblo boliviano para construir una patria grande”, dijo.



García adelantó que se realizará el congreso nacional y los departamentales “porque ahí vamos a actualizar nuestros estatutos y reglamentos acorde a nuestros militantes, a las nuevas generaciones y nuevos líderes”.



Evo Morales



Por su parte, Evo Morales, quien fuera presidente del MAS por más de cuarto de siglo, afirmó que el tema de la sigla es “secundario” y sus abogados anunciaron que agotarán las instancias legales para revertir la decisión.



Morales, entrevistado en la emisora Kawsachun Coca, afirmó que desconoce la legalidad de los fallos de los magistrados “autoprorrogados” del TCP y por eso señaló que “constitucionalmente Evo sigue siendo presidente del MAS”, por lo que pidió a sus seguidores “no desmoralizarse” y mantenerse firmes en la lucha política”.



Morales reiteró que el proyecto político y sus convicciones se las mantendrá “firmes” y que constituyen el “verdadero” motor de la “revolución democrática y cultural”.



Además, desde el evismo se anunció la impugnación del auto de cumplimiento que emitió el Órgano Electoral. El abogado Wilfredo Chávez explico que el registro debe ser realizado a través de una resolución y no de un “auto”.

El fin de una era

El analista político Marcelo Arequipa aseguró que el impacto político dentro del MAS es significativo. “Termina por cerrar absolutamente toda posibilidad político-electoral que Evo Morales pudiera llegar a tener, porque resolver este tema, y resolverlo definitivamente en contra de Morales, significa un verdadero hito político en la historia de este país”, sostuvo.



A juicio de Arequipa, uno de los desaciertos de Evo fue insistir con su candidatura, no abrirse a debatir el tema de la renovación y no hacer un movimiento más estratégico que tenga que ver con el hecho “de que él podía ocupar un lugar histórico y no destruir la labor y el legado histórico que tuvo con el MAS”.

“Terminó el dedazo”

Por su parte, la Dirección Nacional del MAS-IPSP aplaudió el reconocimiento del TSE a Grover García como presidente y aseguró que terminó el “dedazo”. “Ahora oficialmente, legítimamente, legalmente ya se ha notificado por parte del TSE con una gran satisfacción. Queremos agradecer y saludar a las organizaciones matrices y fundadoras que forjaron y lucharon por tener esta herramienta política, que ahora retorna a su origen, a las organizaciones sociales”, afirmó a los medios el secretario de Relaciones Internacionales del MAS, Fidel Surco.