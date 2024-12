Aprehenden a cuatro presuntos atracadores que operaban en un minibús en ruta La Paz - El Alto

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) capturó a cuatro presuntos atracadores que operaban en un minibús, robaban a sus pasajeros y luego los abandonaban en la ciudad de El Alto.

"En horas de la noche, ya tomando movilidad para mi destino, me quedé dormido y al llegar a la ciudad de El Alto me roban todo, no sabía nada, me botaron, yo no sabía que había pasado. Me atracaron, ya no tenía mis cosas", relató una de las víctimas en entrevista con Bolivia Tv, reportó la agencia ABI.

El minibús, color blanco, en el que operaban, los atracadores tenía como ruta Estadium (La Paz) - Alto Lima (El Alto). Según algunas víctimas, trataban de ganarse la confianza de los pasajeros para después doparlos y robarles sus pertenencias.

"Tomé el minibús en el centro camino a El Alto (...) me estaban hablando, traté de no hablarles, aveces son bien insistentes, me limite a ir en el minibús nunca pensé que me iba a pasar esto (...) reconocí a un par (de personas)", detalló la víctima.

La fuerza del orden capturó a los presuntos atracadores tras la denuncia de vecinos, quienes encontraban a las víctimas en la calle de manera reiterativa.