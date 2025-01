Tras denuncia por estupro, el "Papirri" aparece y afirma que "no sabía su edad"

Tres días después de que la artista paceña Cristina Wayar Soux denunció desde sus redes sociales que ha sido víctima de estupro por parte del músico Manuel Monrroy Chazarreta, el compositor e intérprete dio a conocer su versión y aseguró que no supo de que era menor de edad cuando inició una relación de cinco meses y, en su defensa, sostiene que el de ella “es un caso muy conocido por los profesores y alumnos de la época”, y describió relaciones con hombres incluso mayores que la del Papirri.

"Me quedé petrificado; no sabía de su minoría de edad, por eso fui a pedir el consentimiento para la relación", publicó la mañana de este lunes.

Desde sus redes sociales, Wayar expuso que el hecho ocurrió cuando ella era aprendiz y Monrroy profesor en el Conservatorio y era además autoridad. “Yo tenía 15 y el niñito cuzqueño casi 40. Colegiala, Oficial Mayor de Culturas. Dos universos incompatibles en la realidad cotidiana. Entonces la cancioncita sonó a corazón aturdido y roto que jamás aprendió armonía”. “En ese tiempo el periódico El Caraspas era mi refugio de entusiasta escribiente. Se me ocurrió entrevistar al maestro. Y en la tarde de esa entrevista pasé de estudiante a amante, de aprendiz a Geisha, de admiradora a amada... en zamba sin letra y a escondida.

La revelación de este hecho provocó una serie de reacciones y críticas contra Monrroy, quien finalmente este lunes dio a conocer su punto de vista. Dice que el hecho ocurrió hace 28 años, que todo empezó con tazas de café de por medio. Monrroy cuenta que él se había separado y que ella ya tenía tres parejas. “Era una muchacha dulce, dolida de amores, decidimos emprender con la relación”.

“(…) Una tarde, Cristina me presenta a su hermana mayor, era una gran cantante, escuchamos música y coincidíamos los tres con gustos musicales. Cristina me pidió que hablara con su papá, que le contara de nuestra relación, así podría visitarla en su casa. Sin dudar y en señal de franqueza agarré el teléfono y llamé a su papá. YO LO LLAMÉ. Lo invité a almorzar en un restaurante de Sopocachi. En medio del almuerzo cordial, le comuniqué que estábamos iniciando una relación sentimental con Cristina, y que ella quería que su papá lo supiera. El señor me dijo que no era posible esa relación pues Cristina tenía 16 años, que teníamos que esperar dos años más para oficializar algo. Me quedé petrificado; no sabía de su minoría de edad, por eso fui a pedir el consentimiento para la relación. Me instruyó muy serio, terminar la relación, y que si no lo hacía haría una denuncia legal. Y se fue”, afirma Monrroy.

Y luego de aquello el compositor entra en detalles para sostener que su denunciante sostuvo relaciones con diferentes hombres mayores que él. “A los dos meses supe que Cristina había iniciado una relación con su profesor de flauta, un gran docente y amigo, cuatro años mayor que yo”.

En su descargo, el Papirri afirmó que en marzo de 2005, como había ocurrido antes, que Cristina Wayar apareció de nuevo para acercarse a ella y buscar algo más que amistad.

“El trato de mi persona hacia ella siempre fue cordial en el marco de una relación amistosa, sin embargo, ella confundió aquello, poniendo una denuncia falsa en el conservatorio sobre insinuaciones mías. Ahí pude entender que su acercamiento se trataba de una represalia ante lo acontecido 8 años antes. La calumnia llegó a las autoridades del centro académico, lesionado por la indignación, la impotencia y para evitar mayores problemas presenté mi renuncia”.