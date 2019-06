"Bolillo" Gómez ofrece rueda de prensa de 45 segundos tras derrota ante Chile

El seleccionador de Ecuador, el colombiano Hernán "Bolillo" Gómez, realizó esta noche una breve comparecencia ante la prensa después de perder ante Chile (1-2) en la que no aceptó preguntas y dijo que prefería no hablar porque no tenía mucho que contar.

El entrenador advirtió antes de comenzar la conferencia de prensa posterior al partido que no aceptaría preguntas y se limitaría a hacer un breve comentario sobre el choque, que dejó a Ecuador colista del grupo C sin puntos.

"Bolillo" Gómez realizó un análisis de 45 segundos en el que mostró su frustración por los errores cometidos por sus jugadores en los goles de Chile.

"Nos hacen dos goles, uno en un córner y el otro en un saque de banda inconcebible desde todo punto de vista, y sumamos otra derrota más", comentó el colombiano.

El estratega consideró que fue un partido "parejo" con pocas ocasiones por ambos lados, en el que Ecuador tuvo más posesión del balón pero Chile se impuso en los "juegos individuales".

"Feliz noche, un abrazo para todos y excúsenme porque prefiero no hablar en la forma que estoy", dijo 'Bolillo' antes de levantarse y abandonar raudo la sala en el estadio Fonte Nova de Salvador.