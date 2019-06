Tabárez, preocupado por lesiones en el equipo

Porto alegre (Brasil)

El sorprendente empate 2-2 de Uruguay ante Japón en la Copa América dejó a la 15 veces campeona de Sudamérica con serias dudas por no superar a un equipo formado casi íntegramente por jugadores sub-23, un aspecto que a su seleccionador Óscar Washington Tabárez le ocupa pero no le preocupa.

Preguntado por si le preocupaba el resultado, Tabárez fue tajante y contestó con vehemencia: “Preocupado no, ¿sabe cuántas he tenido de éstas durante 13 años? Me voy a ocupar de las cosas, ya que algunas no estuvieron bien”.

Contra Japón, los uruguayos se encontraron un rival frente al que no pudieron desplegar el juego arrollador que les llevó a golear en su primer partido del torneo a Ecuador por 4-0.

Sólo hay un punto que Tabárez confesó que le preocupa, y son las lesiones. Van dos jugadores lesionados en dos partidos para Uruguay. Primero fue el centrocampista Matías Vecino quien sufrió una lesión muscular ante Ecuador y ahora el perjudicado es el lateral izquierdo Diego Laxalt con una dolencia similar.

El primero dijo adiós a la Copa América y el segundo padece una distensión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda, según anunció la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El informe no especifica si el jugador estará en condiciones de disputar el encuentro el lunes contra Chile, en el que se juega la clasificación para los cuartos de final de la Copa América.

“Me preocupa más el tema de las lesiones, porque los problemas de juego del equipo los conversaremos con los jugadores. Cualquier rival siempre va a encontrar en Uruguay a un difícil oponente”, dijo Tabárez.

Elegir a los sustitutos de ambos para el partido contra Chile en el Maracaná será una de las principales “ocupaciones” de Tabárez en estos días.

Para suplir a Laxalt ante Japón, improvisó con el joven interior derecho del Peñarol Giovanni González, mientras que Lucas Torreira, que fue el escogido para tomar la vacante de Vecino, pero se vio sobrepasado junto al resto de compañeros de la línea de centrocampistas por la organización y disciplina de los nipones.

Antes del encuentro, el “Maestro” se ufanaba de tener hasta cinco variantes para jugar sin Vecino, todas ellas ensayadas en los amistosos del último año. Su primer recurso fue Torreira, y seguramente vuelva a serlo contra Chile, pero Federico Valverde, del Real Madrid, está al acecho de su gran oportunidad.

Esos problemas de juego mencionados por Tabárez puede que estén motivados también por la ausencia precisamente de los lesionados, pues como ocurrió contra Japón, el equipo extrañó la figura de Vecino y perdió el control del centro del campo.

Lo que a Tabárez le deja tranquilo es que mantiene a plenitud su famosa garra, que salió a relucir en su máxima expresión ante Japón para empujar.