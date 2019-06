Sin VAR los cuartos de final serían diferentes

Argentina

Algunos hinchas sostienen, en esas cataratas de opiniones sin fin que se dan en las redes sociales, que si en 1986 se hubiese aplicado el VAR en el partido entre Argentina e Inglaterra, del que el 22 de junio se cumplieron 33 años, le habrían anulado el primer gol de Diego Maradona a los ingleses. El de la mano, conocida como la “Mano de Dios”. Pero en aquella época no existía el VAR. Ahora sí.

El juego, en este caso, es qué hubiese pasado en la actual Copa América sin la aplicación del VAR. ¿Los cuartos de final serían los mismos? ¿Se habría clasificado Argentina a cuartos de final?

La Conmebol informó el balance de la nueva tecnología con el Árbitro Asistente de Video (VAR) en la primera fase de la Copa América. Según la entidad sudamericana, hubo 17 revisiones, 7 por dudas en los penales, 7 por dudas en la validez del gol y 3 por tarjetas. Además, de las 17 situaciones analizadas, 15 obligaron a los árbitros a cambiar sus decisiones y sólo en dos las resoluciones fueron mantenidas.

“No hay escándalos y eso nos da mucha seguridad y satisface a los que exigen más justicia en el fútbol. Estamos muy satisfechos con el resultado. Estamos trabajando con el VAR desde 2017 y eso nos dio muchas experiencias positivas y negativas que nos permitieron llegar muy bien a 2019”, afirmó el presidente del Comité de Arbitraje de la Conmebol, el brasileño Wilson Luiz Seneme.

En un análisis de los 18 partidos, Clarín encontró más situaciones en las que intervino el equipo del VAR. Porque el informe de la Conmebol sólo cuenta cuando el árbitro fue a revisar la pantalla, es decir, cuando tuvo una intervención clara. Sin embargo, el VAR hace una revisión permanente al estar en contacto con el árbitro por el intercomunicador. De esta manera, el VAR estuvo presente en 13 de los 18 partidos, con 27 situaciones analizadas, 10 más que el informe de Conmebol, pero en las que el árbitro no necesitó la intervención de la pantalla.

Aún así, de las 17 situaciones informadas por la Conmebol, hubo cinco partidos en los que el resultado final hubiese sido otro. Entonces, las tablas finales tendrían otro orden y los partidos de cuartos de final serían distintos.

Venezuela se clasificó “gracias” al VAR. Con Perú, habría perdido al menos 1-0 (el gol anulado a Christofer Gonzáles que Wilmar Roldán cobraba). Y con Brasil, zafó dos veces gracias a la intervención del videoarbitraje. De esta manera, en lugar de 5 puntos, hubiera quedado con 3, tercero en el grupo y una diferencia negativa que lo dejaba como el peor tercero.

En el grupo de Argentina, el B, el perjudicado fue Paraguay. Primero en el partido con Catar, que igualó 2-2. Ganaba 1-0, anotó Cardozo y el peruano Haro lo anuló tras ver la pantalla por posición adelantada de Derlis González en la jugada previa. Era el 2-0. Después, con Argentina, una mano no advertida por el árbitro fue cambiada por penal y gol de Messi. Otros dos puntos perdidos. El equipo de Scaloni, con 3 puntos, se habría clasificado milagrosamente como el segundo mejor tercero superando a Venezuela por diferencia de gol.

Por último, en el grupo C, Uruguay se vio beneficiado ante Japón. El árbitro no sancionó una plancha a Cavani. Sin embargo, tras el VAR, cobró penal y la Celeste empató (1-1) a través de Suárez. El partido terminó 2-2. Si ganaba 2-1, Japón, con cuatro puntos, quedaba como mejor tercero. Y le tocaba Brasil porque no podía repetir rival de grupo. Pero hay VAR y este juego es pura fantasía.

APUNTE

CONMEBOL DIO UN BALANCE POSITIVO

El presidente de la comisión de arbitraje de la Conmebol, Wilson Seneme, dio un balance positivo del uso del VAR en la Copa América.

“Estamos muy complacidos con el resultado. En Brasil hemos venido trabajando con el VAR desde 2017, con muchas experiencias negativas y positivas, para poder estar tan bien en 2019. Pero el árbitro es el que decide. El VAR sólo ayuda en la toma de las decisiones”, aseguró Seneme.

Seneme manifestó que todos los fallos en la Copa América fueron correctos, pero reconoció que Japón mereció una consulta a la pantalla que pudo haber resultado en un penal en el partido que empató 2-2 con Uruguay en el Grupo C, aunque dijo que “es mi opinión personal”.