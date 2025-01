Keys es la nueva reina del Abierto de Australia

La norteamericana Madison Keys se quedó con la corona del Abierto de Australia, después que derrotó por 2-1 (6-3, 2-6 y 7-5) a la bielorrusa y primera clasificada mundial, Aryna Sabalenka.

Keys, nacida en Illinois (Estados Unidos), evitó que Sabalenka sume su tercera corona consecutiva y a sus 29 años se convirtió en la cuarta jugadora más veterana en conseguir su primer título Grand Slam.

La estadounidense subirá el puesto 14 al 7 en la clasificación WTA después de superar los fantasmas de los últimos ocho años, aquellos que no le permitieron ganar la final del US Open en 2017, en el que perdió por un 6-3 y 6-0 frente a la también norteamericana Sloane Stephens.

“Quería conseguir esto desde hacía muchísimo. Jugué una final y no fueron las cosas de mi lado. No sabía si regresaría a esta situación pero mi equipo confió en mí, así que quiero darles las gracias. El año pasado fue muy duro, con lesiones muy difíciles. No sabía si volvería aquí, con este trofeo. ”, dijo Keys.

Sinner ante Zverev

Hoy desde las 04:30 HB se disputa la final de varones del Abierto de Australia, en el que se citaron el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev, que buscará su primer título de Grand Slam.

Zverev quiere romper la mala racha que lo llevó a caer en sus dos anteriores finales en US Open 2020 y Roland Garros 2024; mientras que Sinner quiere confirmar su gran momento y sumar otro título.