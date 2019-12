"Murder Mystery" y "Stranger Things" triunfan en Netflix de EEUU en 2019

La película de comedia "Murder Mystery" y la serie "Stranger Things" fueron lo más visto de Netflix en Estados Unidos en 2019. La plataforma de "streaming" despidió hoy el año desvelando qué contenidos fueron los más populares en EE.UU. en los últimos doce meses.

La película "Murder Mystery", con Adam Sandler y Jennifer Aniston liderando un reparto en el que también aparecía el mexicano Luis Gerardo Méndez, se impuso como la producción más popular de Netflix en 2019 por delante de la serie "Stranger Things" y de la cinta de acción "6 Underground".

"Murder Mystery" encabezó, asimismo, el listado de películas más vistas, en el que figuran, además de "6 Underground", las cintas "The Incredibles 2", "The Irishman", "Triple Frontier", "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile", "The Highwaymen", "Spider-Man: Into the Spider-Verse", "Ralph Breaks the Internet" y "Secret Obsession".

Cabe destacar que esta clasificación de los filmes más populares contempla tanto películas originales de Netflix, como "Murder Mystery" o "The Irishman", junto a cintas de otros estudios lanzadas en los cines pero que luego han sido muy seguidas en la plataforma digital, como es el caso de los títulos de animación "The Incredibles 2" o "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

En cuanto a las series, las aventuras paranormales y nostálgicas de "Stranger Things" triunfaron con su tercera temporada por delante de los estrenos de "The Witcher" y "The Umbrella Academy".

El listado de producciones televisivas de ficción más vistas lo completaron "Dead to Me", "You", "When They See Us", "Unbelievable", "Sex Education", "13 Reasons Why" y "Raising Dion".

Por otro lado, Netflix también ofreció datos por clasificaciones temáticas.

Así, "Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes" fue el documental más visto en 2019; "Sticks & Stones", de Dave Chapelle, se convirtió en el monólogo de comedia más popular en este año que ya termina; y Marie Kondo, todo un fenómeno en las redes sociales, dominó en el apartado de no ficción con "Tidying Up with Marie Kondo".

Finalmente, varias producciones en español se colaron entre los diez contenidos internacionales más vistos en Netflix en EE.UU. en 2019: la serie colombiana "Siempre bruja" (en la tercera posición); la película española "Durante la tormenta" (cuarta); las series españolas "Alta mar" (sexta) y "La casa de papel" (octava); y la cinta mexicana "Como caído del cielo" (séptima).