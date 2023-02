EEUU se suma al homenaje a Picasso por el 50 aniversario de su muerte

Estados Unidos se suma al homenaje al pintor malagueño Pablo Picasso por el 50 aniversario de su muerte con siete exposiciones a lo largo del país que rememoran los distintos periodos de su obra.

Una de ellas, inaugurada el pasado fin de semana, es la muestra "Los paisajes de Picasso: Fuera del límite" en Charlotte (Carolina del Norte), que repasa la obra paisajística del artista y que podrá visitarse hasta el 21 de mayo en The Mint Museum.

Esta exposición itinerante explora el vínculo del pintor con este género desde que era estudiante hasta su muerte y, tras su paso por Carolina del Norte, viajará al Cincinnati Art Museum, en Ohio, donde podrá visitarse desde el 24 de junio hasta el 11 de octubre.

También están programadas diferentes muestras en varios museos de la ciudad de Nueva York.

El comisionado español del Año Picasso, Carlos Alberdi, explicó este lunes a EFE que "el pasisajismo de Picasso es una cosa que se había trabajado poco" .

La comisaria de este recopilatorio, Laurence Madeline, ha reunido en un solo lugar cuarenta pinturas y esculturas que repasan la evolución creativa del artista a través del paisaje.

Las muestras en Estados Unidos se enmarcan en el programa oficial de Celebración Picasso 1973-2023, una iniciativa de los Gobiernos de España y de Francia para recordar la obra del artista.

Alberdi señaló que esta colaboración es muy importante para que dichas exposiciones vean la luz, ya que por razones históricas España no tiene muchos de sus cuadros y gran parte de su legado se encuentra en París: "Si no fuera por el (museo) Picasso París, que es el gran prestador, no sería tan fácil hacer esta actividad".

España y Francia acogerán muchas otras muestras para celebrar el 50 aniversario de su muerte, así como también lo harán instituciones culturales en toda Europa y EE.UU., llegando a más de cincuenta exposiciones y eventos que servirán para rendirle homenaje.

Alberdi destacó que la llegada de esta iniciativa a Estados Unidos es "sumamente importante", ya que refleja el triunfo de Picasso en Nueva York y otras regiones del país por ser el "ejemplo máximo de libertad creativa".

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York ya acogió entre octubre y enero "El cubismo y la tradición del trompe-l'oeil", mientras que "El joven Picasso en París" se podrá ver en el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York entre mayo y agosto.

Otra muestra llevará el nombre de "Picasso y La Celestina" y se podrá visitar en el Sociedad Hispánica de América, también en Nueva York, entre otras.