Yahir a Leo: Eres un gran talento y tienes una voz increíble

“¡Eres un gran talento, tienes un corazón enorme y una voz increíble!”, fue el mensaje que escribió para Leo Rosas, Yahir Othón Parra, su coach en el concurso de talentos “La Voz”, de México.

El boliviano Leo Rosas quedó en segundo lugar en el concurso “La Voz”. A pesar de que no pudo lograr la consagración, el cantante cruceño fue ovacionado por la multitud que presenció la gran final logrando altos niveles de audiencia en las redes sociales.

Yahir acompañó el mensaje con el video en el que ambos compartieron escenario en la canción “La Locura”, que quebró de emoción al público, durante la última gala del concurso.

“Una de las mejores cosas que me pude llevar de La Voz fue haber cantado con mi coach, ¡gracias a todos!”, publicó Rosas en Instagram.

Asimismo, escribió: “Muchas, muchas pero muchas gracias a todas las personas que me apoyaron y creyeron en mi, ¡los quiero mucho y aquí les dejo un dueto con mi maestro!”, y la publicación acompaña el dueto realizado con Yahir.

El coach de Rosas fue exconcursante de un reality show similar a “La Voz” y se convirtió en el acompañante incondicional de Leo, durante los meses de competencia.

“Que nada ni nadie te detenga. Eres un gran talento, un gran cantante”, le dijo Yahir, tras finalizar la competencia, a “su querido Leo”, el lunes pasado.

Sin embargo, no fue el único famoso que quedó maravillado con la pasión y entrega del boliviano de 20 años. Leo recibió elogios del afamado cantautor venezolano Ricardo Montaner; lo aduló por el tono de voz y su romanticismo y dijo que es una voz iberoamericana.

“Leo tiene una dulzura que no tiene competencia. Canta con una voz melodiosa y hermosa. Él no merece irse ahora. Tienes aquí a un tipo que no sólo va a ser importante en México, él es una voz iberoamericana”, dijo Montaner.

Al cabo de la primera ronda de actuaciones, el público eligió a Rosas y a Domínguez para la recta definitiva. Sin embargo, los otros dos finalistas quedaron fuera de la competencia. El concurso terminó por dar la corona a la mexicana Fátima Domínguez.

El mérito de Rosas fue llegar a la final con participantes mexicanos.