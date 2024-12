Raphael pasará hospitalizado la Navidad pero "no es ningún drama", dice su hijo

El festival de música electrónica Tomorrowland deberá pagar una multa de 727.000 euros por haber usado vasos desechables, en lugar de reutilizables, en su última edición pese a que la legislación... Ver más El festival Tomorrowland, multado con 727 mil euros por usar vasos desechables

El artista plástico paraguayo Delfín Roque Ruiz Pérez, conocido como Koki Ruiz, falleció este viernes a los 67 años, informó la familia en un comunicado difundido por los medios locales, que destacan... Ver más Fallece el artista Koki Ruiz, recordado por obras al papa Francisco y beata Chiquitunga

Conoce el talento y la pasión de los pequeños músicos de la Academia Cultural del Charango César Requena, que descubren su amor por el charango y comienzan a explorar el mundo de la música, a partir... Ver más Mira el talento de los pequeños músicos de la Academia Cultural de Charango César Requena