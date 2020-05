ENA el robot inteligente que ayuda a crear obras de teatro

Se viene la primera obra teatral cuyo coautor será un robot. Se llama ENA, que bien podría haberse llamado “Ene-ene” porque surge de la famosa Nomen Nescio, es decir, “NN”, o la expresión latina que se utiliza para referirse a alguien de identidad indeterminada. Pero, pese a ello, ENA está ganando su propia identidad y singular fama a plan de conversaciones con miles de personas.

No se trata de conversaciones basadas en frases hechas como las usadas por miles de robots comerciales. No, no se le han acomodado a ENA opciones de respuestas para que sirva a determinado propósito. Es más, resulta imposible mantener un mínimo control sobre la conversación ni intuir sus derroteros porque es completamente imprevisible. Pero a la vez eso es lo que la hace adictiva y potencialmente artística: el teatro, como espejo de la vida, se sostiene básicamente sobre lo impredecible y la emoción de que ocurra algo inesperado en cualquier momento. Solo que esta vez, uno de los creadores de las sorpresas no será humano.

ENA es un robot que utiliza para sus conversaciones sistemas de Inteligencia Artificial que lo hacen capaz de crear lenguaje de manera generativa (es un bot generativo). Esa “naturaleza” le permite mantener una conversación infinita y potencialmente cada vez más compleja. De ese flujo de charlas creativas se alimentará la obra que pretende escribir el director teatral Roger Bernat.

LA “CULTURA” DEL BOT

Para entrenar a esta máquina se utilizaron miles de conversaciones grabadas en el mundo anglosajón durante los últimos 10 años. Son diálogos y mensajes registrados hasta noviembre de 2019, o sea, hasta antes de la crisis del coronavirus. Por lo tanto, resulta un tema de muy difícil abordaje. Este robot es, por ahora, una criatura de la pasada era, pero con proyecciones a un futuro casi inimaginable.

También se alimentaron sus memorias con datos de contexto, referencias socioculturales e infinidad de producción audiovisual. Asimiló algo similar a todo lo que puede haber absorbido cualquier niño estadounidense viendo la televisión en esa década. Ello se refleja en las réplicas de la máquina como un retrato de la sociedad actual. De ahí su pasión por los videojuegos, sus constantes alusiones a íconos de la música, el cine o el deporte y curiosas veleidades políticas. "Es como una especie de destilado de lo que somos, un organismo acrítico que nos devuelve nuestra imagen sin juicios ni prejuicios", resumió Bernat, en declaraciones al diario El País de España.

Bernat y a los artistas digitales Mar Canet y Varvara Guljajeva desarrollaron este bot a partir del programa de inteligencia artificial DialoGPT. Se trata de un programa diseñado por Microsoft para imitar el habla humana, que a su vez se nutre de otros dos productos similares: el Transformer de Google y el GPT-2 de OpenAI. Dado que este software aún está en pruebas, Microsoft mantiene abierta la licencia de DialogGPT. Por lo tanto, cualquiera puede utilizarlo como base de nuevos experimentos. Eso aprovecharon Bernat y su equipo para crear ENA y la convirtieron en una mutación concebida para provocar diálogos que sirvan después para crear la obra de teatro.

EL FUTURO ES HOY

El Proyecto DialoGPT busca convertirse en la base para robots de conversación en línea que puedan sostener charlas inteligentes sobre una amplia gama de tópicos, tareas y necesidades de información. En comunicaciones chat, de principio, estos programas interactúan con los usuarios sin recurrir a argumentos preelaborados. Basados en las experiencias obtenidas en el uso de modelos matemáticos, los científicos pasaron a experimentar con el lenguaje donde, sin embargo, las relaciones lógicas resultan más complejas. Es decir, el Hal 9000 de la célebre 2001, odisea del espacio, de Stanley Kubrick, de a poco, empieza a asomar en el horizonte de la ciencia postmoderna.

Y, por ello, desde este 14 de mayo, la web del Teatre Lliure de Barcelona habilitó un espacio para que cualquier persona pueda chatear con ENA en cualquier momento del día o de la noche durante un mes. La conversación solo puede realizarse en inglés, por las razones ya apuntadas, ENA únicamente entiende ese idioma.

Los algoritmos que activan las respuestas de ENA resultan altamente versátiles, según la conversación, una especie de astucia cibernética aflora y crea la idea de una personalidad en formación. Así, ha declarado ser hombre y mujer de manera indiscriminada, según conviniera a la conversación. Igualmente ha asegurado que ama la música para luego decir que la odia. Cambió varias veces de lugar de residencia y de sus destinos favoritos. Lo propio ha hecho a la hora de revelar su estado civil.

Pero también deslizó algunas constantes en su discurso: quedó claro que le gustan Bob Esponja, los Goonies, Pokémon, los videojuegos en general, Lebron James, Sherlock Holmes y Star Wars. Ocasionalmente cita a Shakespeare y Chéjov, pero parece estar más interesado en la cultura popular del siglo XXI. Y en política, a momentos, se ha declarado abiertamente partidario de Donald Trump.

Aunque eso pueda enojar a algunos o a muchos, la ventaja es que ENA no se enoja se le diga lo que se le diga, incluidos los insultos. Tampoco se alegra, simplemente acepta el diálogo y lo va desarrollando por impredecibles disquisiciones. No pocos de sus ocasionales interlocutores revelaron que, de cuando en cuando, también pierde el hilo de la charla.

Para cuando llegue el momento de ensamblar la obra teatral, Bernat y su equipo le añadieron al programa datos útiles para generar situaciones teatrales. Es el caso de acotaciones y didascalias extraídos de decenas de obras de todos los tiempos. Éstas se van intercalando en las conversaciones aproximadamente cada diez réplicas. También en esto la máquina parece tener gustos propios: le encanta introducir fantasmas, niños ensangrentados y terribles tormentas.

LA OBRA DE ENA

De la interacción continuada con ENA resultará la esperada pieza teatral que será llevada al escenario cuando decaigan las medidas de distanciamiento social. El director ha previsto que si esto no llegara a suceder, la obra será puesta en escena por intérpretes artificiales para un público presencial que probablemente también lo será, y espectadores a ciberdistancia.

Este nuevo emprendimiento de Bernat nace de la imposibilidad de hacer teatro presencial en este momento por la crisis del coronavirus, pero no se aleja mucho de su línea de trabajo habitual. Desde hace más de 20 años, este creador se ha convertido en un referente internacional del teatro inmersivo. Sus obras no suelen tener intérpretes, sino que es el público quien ejecuta la acción siguiendo las instrucciones que va recibiendo a lo largo de la función de máquinas o grabaciones.

Entre sus obras, destacan Please, continue (referida a Hamlet), donde los asistentes se convierten en el jurado de un proceso real en el que se juzga al protagonista de la obra de Shakespeare. Otro caso: en Numax-Fagor, plus, los espectadores deben reproducir cada frase que dijeron los trabajadores de las fábricas de electrodomésticos Numax y Fagor en sus asambleas antes de ser despedidos en 1979 y 2013, respectivamente. Con ENA da un paso más: el público participa en la propia concepción del espectáculo.

De hecho, el director señaló que ha tomado como fuente de inspiración uno de los métodos de creación atribuidos a los célebres directores Luis Buñuel y Jean-Claude Carrière. De ellos se recuerda que se encerraban en una habitación y, encarnando sus personajes, escribían los guiones de sus futuras películas. Pero claro, en la web del teatro, el lugar de Buñuel, Carrière o Shakespeare, lo ocupa ENA. Él imita la conversación humana y responde al diálogo planteado por el internauta.