Ambienta tu “espacio fit” en casa

No poder ir al gimnasio o las clases de yoga y pilates no es excusa para mantenerse en forma. Estamos atravesando un momento único que nos pide adaptabilidad e ingenio. Los hogares se convirtieron también en los centros de entrenamiento. Las expertas fitness y maestras consultadas coinciden en que entrenar en casa o en departamento sí es posible. Desde su propia experiencia, cuentan que este “espacio fit” no necesita ser lujoso, tener equipos costosos ni estar ubicado en un espacio exclusivo; es más, pueden ser móviles. En realidad, ambientar tu lugar de entrenamiento en casa es cuestión de imaginación y obviamente, de motivación.

habitar1.jpg El espacio de pilates de Alejandra Laserna debe tener siempre cerca una planta , estar limpio y sin muchos elementos alrededor. ALEJANDRA LASERNA

1.- PILATES EN CLAVE MINIMALISTA

“Me encanta la energía y soy una persona que practica sus rutinas sobre todo en la mañana”, dice la instructora de pilates y cofundadora de Mundo Pilates, Alejandra Laserna. Comenta que adapta distintos espacios en su departamento para realizar su práctica personal. Cuenta que siempre debe tener una planta cerca y tiene que estar próxima a una ventana. “La luz natural es la mejor manera de recibir los beneficios del ejercicio”, dice.

Explica que su espacio debe estar limpio en todo sentido y ser lo más minimalista posible para evitar que los elementos la distraigan y que su mente esté clara y tranquila.

Detalla que siempre tiene aceites esenciales cerca como apoyo respiratorio y para darse energía. Sus favoritos son el de menta, algún cítrico y, en esta temporada, eucalipto. Cuando medita o hace mindfulness, usa velas para mantener su atención hacia ellas y muchos almohadones para acomodarse.

extra.jpg Una pared de color, cuadros con mensajes positivosy muchas plantas componen con fuerza un "espacio fit". Pinterest

2.- ADAPTA EL ESPACIO DISPONIBLE

La fitness coach Valeria Tejada comenta que no tiene un espacio definido en casa; a veces va a la piscina y otras, acomoda lo que necesita en su sala.

“Lo más importante es tener un pequeño espacio donde haya un techo relativamente alto y tengas libertad de movimiento”, añade. ¿Cuáles son sus herramientas infaltables? Explica que no puede prescindir de un mat de yoga (de un lindo color), un set de bandas de resistencia, un par de mancuernas livianas que se pueden remplazar con dos botellas de agua, una silla y una cuerda para saltar.

Manifiesta que un espacio ideal de entrenamiento debe estar bien iluminado y, si es posible, tener un espejo para entrenar correctamente. Otro elemento infaltable que menciona es música que te motive a entrenar.

habitar3.1.jpg Stefani Issa destaca la vista que tiene de la naturaleza. Acondicionó el espacio en su living. Cortesía.

3.- CON VISTA A LA NATURALEZA Y ENTRE COLORES NEUTROS

La entrenadora y creadora del portal Mub Fitness, Stefani Issa, cuenta que, en su caso, ambientó su living para entrenar. Explica que lo importante es que sea los suficientemente espacioso para que te puedas mover: una esquina o un lugar que lo puedas volver a acomodar como estaba originalmente.

Explica que se motiva entrenando mirando hacia el exterior porque ve mucho color verde y aprecia la naturaleza, todo ello le da energía y a la vez la relaja. También sugiere decorar con fotografías que te traigan lindos recuerdos. Los básicos que menciona son un mat y fitness gadgets que, además de ser útiles, son atractivos visualmente, como bandas de resistencia, mancuernas (pueden ser remplazadas por botellas llenas), cuerdas de saltar y una pelota de ejercicio. Señala como importante tener un equipo de música para que te ayude a encapsularte y a aprovechar al máximo tu rutina.

Añade que es fundamental que el espacio sea ventilado y, si tienes la posibilidad de pintarlo, aconseja que sea de colores neutros, ya que cuando trabajas con más peso, con más concentración y coordinación, esta paleta te permite enfocarte mucho más. Para zumba o ejercicios más movidos, recomienda colores más vivos.

habitar4.jpg Pequeños elementos pueden sumar en grande para tu lugar de meditación. En esta foto referencial, se aprecian plantas, velas y pintorescos ornamentos. Pinterest

4.- UN RINCONCITO DE MEDITACIÓN ES SUFICIENTE

La instructora de yoga, pilates y stretching Mariana Llobet aconseja que el espacio de meditación esté ubicado en un lugar donde nadie te moleste y que los elementos que siempre utilices, como una mantita y almohadón, sean siempre los mismos, ya que se impregnan de energía.

Cuenta que los elementos que le gusta tener alrededor son una vela para limpiar y equilibrar el ambiente, una imagen que sea sinónimo de paz y de amor y plantas vivas, ya que con la meditación uno trata de elevar su vibración. “Un rinconcito en el que pongas todo el amor del mundo, un espacio de amor a ti mismo, porque te estás dando la oportunidad de estar mejor como ser humano”, dice. Aconseja que el espacio siempre sea el mismo y que medites y que establezcas una rutina fija para ello.

habitar5.jpg Mariana Suárez tiene un altar cuando practica yoga. En él pone elementos significativos para ella. Cortesía.

5.- YOGA: UN ALTAR PARA CONECTAR

Para Mariana Suárez de Ashtanga Yoga Bolivia no se necesitan muchas cosas para practicar yoga, lo principal son el propio cuerpo y la respiración. Sin embargo, comparte que poner elementos significativos en una mesa que funcione como altar da más sentido al espacio. Ella tiene la foto de su maestro y un ganesh, entre otros elementos. Recomienda también decorarlo con fotos de personas importantes libros y cosas que te inspiren. También enciende una vela que simboliza la aut otransformación, y tiene una planta cerca para conectarse con la naturaleza.

Remarca que es importante que sea un espacio en interior en el que puedas estar solo y que tenga una ventana. Antes de practicar, puedes prender un incienso (pero no durante). Aconseja no tener un espejo ni muchas cosas en la pared que distraigan.

Además de bloques de yoga y un almohadón, sugiere tener a la mano un cuadernito para anotar algunas ideas que llegan luego de la práctica.