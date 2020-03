¿Trabajo desde casa? Conoce algunos consejos para terminar la jornada laboral con éxito

Con la llegada del coronavirus las cosas cambiaron rotundamente, desde el relacionamiento y comunicación con las demás personas hasta la forma de trabajar. Tras la determinación del Gobierno de una cuarentena total, varias empresas determinaron continuar con sus actividades laborales desde casa.

Trabajar desde casa no es lo mismo que hacerlo en un contexto normal, ya que al aislamiento social por una pandemia suman otros temas que pueden afligir al trabajador e incrementar su estrés deteriorando su salud física y mental.

El psicoterapeuta humanista, Alembert Sardán, comparte con los lectores de Los Tiempos algunos datos y consejos que pueden ayudar a los trabajadores a sobrellevar esta cuarentena en el trabajo de la mejor manera:

Trabajar desde casa, las dos caras de la moneda

El especialista asegura que uno de los aspectos positivos de seguir trabajando en este tiempo puede hacer sentir a la persona productiva, “eso es bueno para el ánimo”.

Sin embargo, explica que en el contexto actual puede provocar mayor ansiedad y miedo.

“Este cambio nos ha generado mucha ansiedad. No es que todo cambió totalmente, es la aceleración del cambio lo que nos genera ansiedad, empezamos a ansiar que todo esto termine muy pronto”, explicó.

“Por otra parte, no es el cuidado con la salud personal y la salud de los seres queridos o de terceros lo que nos angustia, es el miedo a la enfermedad o a la muerte”, añadió.

Detalló que cuando una persona trabaja en estas circunstancias lo hace “con la pesada carga” de la preocupación, la incertidumbre y el miedo. Por lo que trabajar de esta manera, más que ayudar al ánimo y elevar el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, genera sufrimiento físico y mental.

¿En cuarentena total se puede trabajar como siempre?

Sardán asegura que, en este contexto, no es recomendable trabajar las horas laborales completas “como si no pasara nada”.

“Definitivamente no podemos trabajar las horas laborales completas y pretender que no pasa nada. Con un nivel de estrés alto, rendimos menos, pues no es lo mismo el esfuerzo que el sacrificio”, afirmó.

Rutina diversa

Para lograr ser eficaz y eficiente en el trabajo desde casa, el experto aconseja establecer una nueva rutina y alternar actividades de limpieza, alimentación, sueño, ejercicio físico, juegos, lectura y ocio.

Mantener una rutina de jornada laboral

Varios portales recomiendan que los trabajadores deben mantener una rutina durante la jornada laboral. Como el vestirse para trabajar, no quedarse en pijama; alistar el espacio de trabajo; no distraerse con labores domésticas a la hora de trabajar y mantener los horarios de trabajo, alimentación sueño y demás actividades.

Prioridades

Sardán recomienda ser prioritario con la salud física y mental para poder dosificar el trabajo y que este no solo sea motivo de estrés innecesario.

“Debemos reconocer que la prioridad no es el dinero, que la prioridad es el bienestar, salud física y mental. Entonces nos ordenamos, y le damos el lugar secundario al trabajo. El trabajo es muy importante, pero no es la prioridad”, dijo.

Buen equipo de trabajo

Para este tiempo de aislamiento el equipo de trabajo debe enfocarse en tener una comunicación fluida que también facilite la contención grupal.

“Es importante establecer acuerdos que pongan al buen humor en el centro de nuestra organización. El buen humor es una actitud indispensable en los tiempos que corren. Y tenemos que incorporar las herramientas tecnológicas, es obvio. Activar redes de apoyo, amigos, familiares. Las plataformas online son excelentes aliadas para comunicarnos desde la cuarentena”, afirmó.

Luego del trabajo

Al desconectase luego de trabajar en casa se deben realizar actividades que ayuden también a desconectarse mentalmente para finalizar el día con tranquilidad, serenidad y para empezar bien la siguiente jornada laboral.

“El ejercicio físico breve e intenso puede ayudar a desconectarse mentalmente. Una buena descarga motora y un baño”, afirmó.

Recomendó hacer actividades físicas como saltos, flexiones. “Cada cual conoce su cuerpo. Nos auto observamos, si estamos tensos, hacemos un poco de ejercicio, un baño y luego nos relajamos. Para ese momento podemos trabajar series de ejercicios de respiración profunda. Hay mucho material en internet”.

Estas recomendaciones también se replican a nivel internacional que aconsejan cuidar la alimentación, las horas de sueño, pero también practicar ejercicio y mantener el contacto por teléfono o mensajes con amigos y familiares, porque la vida social es importante. “No nos aislemos más de lo que ya nos aísla la situación”, expresó.

Evitar la frustración y el estrés

Con la situación actual, la información se genera cada minuto y mucha de esta puede ser falsa y solo provocar incertidumbre innecesaria.

“Informémonos lo suficiente. No nos sobreinformemos y sobre todo no desinformemos a otros, reenviando información sin cotejarla con las fuentes oficiales”. Para esto, Sardán, recomienda eliminar la lógica del chisme y si este llega a cualquier persona no debe retransmitirlo.

Ayuda y solidaridad

El especialista explica que con las condiciones de una situación así se debe brindar y recibir más ayuda y solidaridad que de costumbre.

“Uno de los grandes errores a la hora de trabajar desde casa es creer que podemos solas o solos, sin ayuda. Si, en una situación común, dejar el ego es importante, en la situación actual, es una necesidad. Lo que hagamos este tiempo va a dar las pistas de cómo construir una nueva sociedad. Estemos atentos, pidamos ayuda, y seamos solidarios”, concluyó.