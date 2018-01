Piloto boliviano pide a Evo respetar la Constitución y resultados del 21F

El piloto boliviano, Leonardo Martinez, le pidió hoy al presidente, Evo Morales, que respete la Constitución Política del Estado y los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, a su llegada a la rampa en la ciudad de La Paz.

"La mayoría votamos No. Yo me someto cuando entro al (Rally) Dakar a todas las normas y las reglas completamente. No soy político, yo solamente le pido señor Presidente respetemos la Constitución (Política del Estado), respetemos el (resultado del) 21 de febrero", manifestó el representante nacional en la competencia que ingresó hoy al país.

El cruceño emitió estas palabras tras arribar junto a su hija, la también competidora Suany Martínez, a la rampa especial que armó el Gobierno en cercanías del estadio Hernando Siles para recibir a los pilotos.

Morales estaba acompañado por el vicepresidente Álvaro García Linera y otras autoridades de Estado.

"Nosotros somos el pueblo y yo señor Presidente y Vicepresidente los respeto mucho. No voté por ustedes, pero ustedes son mis autoridades ahora y yo me voy a someter a ustedes, pero por favor les pido respetemos la Constitución", expresó con voz pausada durante un breve discurso que fue transmitido en directo por el canal estatal Bolivia TV.

Durante y tras el discurso pudieron escucharse algunos gritos y aplausos para el competidor que sorprendió a más de uno de los asistentes que llegaron hasta el lugar.

En las redes sociales, cientos de usuarios elogiaron las palabras de Martínez. Compartimos algunos mensajes publicados en el Facebook de Los Tiempos.

El hecho se da en el marco de marchas de protesta a nivel nacional en contra del Código del Sistema Penal y para exigir respeto a los resultados del 21F.

El piloto participa en la categoría cuadriciclos. Hoy se ubicó en el puesto 31 de la etapa 6 y en el peldaño 33 de la clasificación general.