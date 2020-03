Grupo de fraternos insiste en realizar el Corso por El Prado

El Corso de Corsos de este año fue suspendido el miércoles pasado por el alcalde José María Leyes. Sin embargo, un grupo de al menos 30 fraternidades, de 80 que son parte de la actividad, persiste en organizarlo el 14 de marzo.

El recorrido comenzará en la avenida Heroínas esquina Oquendo, pasará por la San Martín, El Prado (Ballivián) y finalizará en la Ramón Rivero esquina Oquendo, explicó Miguel Sevilla, representante del grupo de fraternidades que impulsan esta entrada.

Este grupo de bailarines no cuenta con autorización para cerrar las céntricas calles el 14 de marzo, pero tramitará las autorizaciones correspondientes en la Policía, Alcaldía, Tránsito y Movilidad Urbana, explicó Sevilla.

“Las autoridades ya han decidido, nosotros aceptamos sus motivos. No somos indolentes con lo que pasó en Tiquipaya por eso acordamos aportar Bs 20 cada uno y si no participamos no habrá ese aporte”, aseguró el dirigente.

Añadió que la actividad se denominará Corso Solidario”. Para la seguridad, enviaremos nuestra solicitud a la Policía”.

Al respecto, el comandante de la Policía, Franz Sellis, manifestó que para que las fraternidades puedan hacer cortes en las vías del centro de la ciudad “deben necesariamente contar con la autorización de la Alcaldía”.

El concejal Edwin Jiménez señaló que el Ejecutivo tiene que tomar acciones para hacer respetar las determinaciones que ha tomado el Alcalde de Cochabamba.

COMERCIANTES ACEPTAN SUSPENSIÓN

Los comerciantes que pidieron el retorno del Corso de Corsos al Prado se resignaron con la suspensión que anunció el alcalde Leyes, pese a la intención de algunas fraternidades en organizar el “Corso Solidario” no piensan participar del mismo.

“El 2018 ya tuvimos una mala experiencia con la postergación que hubo”, explicó Mario Rodríguez, uno de los representantes.

Sin embargo, el representante de las fraternidades espera que los comerciantes se organicen para que también aporten.